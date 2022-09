Daniel Quintero, de nuevo en el ojo del huracán al pedirle a las mujeres que no usen tacones

“Mujeres, no usen más tacones. Las preferimos sanas más que altas”, este fue el comentario que publicó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y por el cual le llovieron múltiples críticas en redes sociales.



La publicación que fue hecha en la noche de este domingo 11 de septiembre y que generó todo tipo de comentarios, pues nadie entendía las intenciones del Alcalde de Medellín; está acompañada de una imagen radiográfica, en la que se ve un pie en este tipo de calzado.



Mujeres, no usen más tacones. Las preferimos sanas más que altas. pic.twitter.com/vNy0WYGm46 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 12, 2022

El mensaje fue tan rechazado por las mujeres, que muchas le manifestaron al mandatario que no necesitan la preferencia de los hombres para usar este tipo de calzado, que ellas podían usar lo que quisieran.



A raíz de las miles de críticas que le llovieron a Daniel Quintero por esta publicación, el alcalde se disculpó y aclaró porque hizo el comentario.



“Ayer yo puse un trino en el que muestro el daño que les hacen los tacones a los pies y en el trino yo digo lo siguiente: ‘Mujeres, no usen más tacones. Nosotros las preferimos sanas que altas’, en un acto de cariño por las mujeres, además por la salud de las mujeres, pero utilicé la palabra preferimos y las mujeres no se tienen que vestir para que nosotros las prefiramos de una manera o de otra manera, (sino) para que se sientan bien”, declaró durante el consejo de gobierno.

Mis disculpas a todas las mujeres. Ellas son libres de ser y vestir como quieran. pic.twitter.com/pqGHiYp6zj — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 12, 2022



A su vez, la secretaria de las Mujeres, Angélica Ortiz, se refirió al comentario y respaldó al mandatario indicando que es "muy importante el mensaje, y es que las mujeres podemos vestirnos y ser como queramos ser y ese siempre ha sido el norte que hemos tenido en esta Alcaldía y en la Secretaría de las Mujeres".

