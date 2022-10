¿Cuánto le costará viajar a Reino Unido en pesos colombianos desde noviembre?

Luego de que el embajador británico en Colombia, George Hodgson, anunciara que, a partir del 9 de noviembre, los colombianos podrán viajar sin visa de turismo a Reino Unido y quedarse por un periodo de hasta seis meses, se suscitó la pregunta de cuánto cuesta viajar a este territorio desde suelo colombiano en plan turista.



En ese sentido, se conoce que hasta ahora la única aerolínea que ofrece vuelos directos entre Colombia y Reino Unido es Avianca, que cuenta con una disponibilidad de 14 vuelos semanales operados en la flota Boeing 787 Dreamliner, que representan una oferta de 3.500 sillas a la semana, incluyendo asientos en Clase Ejecutiva.



Estos tiquetes tienen valores que oscilan entre los 2,2 y los 2,9 millones de pesos colombianos por trayecto, sobre todo en estas fechas cercanas a diciembre.



Desde Cali, saliendo el mismo 9 de noviembre, el trayecto de ida oscila entre los $2,4 millones y los $2,8 millones, con escala en Bogotá y una duración aproximada de 15 horas de vuelo. Mientras que el valor del vuelo redondo (ida y vuelta) gira alrededor de los 5,3 millones de pesos en cabina sencilla.

El anuncio de la eliminación de visa se dio el pasado martes 18 de octubre a través del embajador del Reino Unido en Bogotá, George Hodgson. Foto: Especial para El País

En cuanto al hospedaje, por una instancia de 7 días (contando desde el 9 al 16 de noviembre) el precio varía a partir los $4,9 millones. Sin embargo, buscando en otras plataformas se puede encontrar valores más competitivos.

Air Canada ofrece vuelos, con escala en Toronto, desde los 3 millones de pesos para inicios de febrero del 2023. Foto: Especial para El País

Requisitos para viajar a Reino Unido desde Colombia

Pese al anuncio sobre la no exigencia de visa de turismo para ciudadanos colombianos que viajen a los países que componen el Reino Unido, como Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, por un tiempo de hasta seis meses, existen otros requisitos que sí deben cumplirse:



-Pasaporte válido y vigente.

-Tiquetes aéreos de ida y vuelta.

-Justificación del viaje previsto.

-No estar reportado en el sistema de alertas de inadmisión emitidas por el Sistema de Información Schengen.

-No ser considerado una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de cualquiera de los estados miembros.



“Nos alegra compartir con ustedes que hoy el Reino Unido anuncia que a partir del 9 de noviembre de 2022, nacionales de Colombia no necesitarán una visa de visitante para viajar al Reino Unido por un periodo de hasta seis meses”, Afirmo el embajador en un comunicado oficial.