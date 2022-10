Corte Suprema ha abierto investigación contra 14 congresistas en los últimos cuatro meses

Desde julio de este año la Corte Suprema de Justicia ha abierto investigaciones contra 14 congresistas y ex funcionarios, la mayoría por presunto tráfico de influencias.



Uno de los nombres más sonados es el del ex senador por el Partido Liberal, Mario Castaño, quien el pasado mes de septiembre aceptó 19 cargos, entre los que se cuentan concierto para delinquir, peculado por apropiación, celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión.



Otro de los ex senadores en la mira de la Corte Suprema de Justicia es David Barguil, quien fungió como representante al senado por el Partido Conservador después de las elecciones del 2018.



El alto tribunal indaga sobre los delitos de tráfico de influencias, contratos sin requisitos legales y financiación de campaña con fuentes prohibidas. Según resultados de las investigaciones del diario Cuestión Pública, algunos de los familiares de David Barguil recibieron contratos del Estado después de aportar a su campaña al senado en 2010.



Uno de los nombres más sonados es el del Musa Besaile, ex congresista por el Partido de la U, quien en 2018 fue condenado por financiación de grupos paramilitares; el pasado mes de septiembre la corte ratificó la sentencia luego de intento fallido por parte de su defensa para negociar su libertad a cambio de colaborar con la justicia. Otro de los llamados a indagatoria en los últimos meses fue Anatolio Hernández, también del Partido de la U, quien está siendo investigado por presuntamente vincular a personas a su (UTL) sin certificación y a las cuales les cobró dinero.