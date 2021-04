Corte niega traslado de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso Uribe

Álvaro José Carvajal Vidarte

Para el magistrado César Reyes "está claro que la condición de riesgo en contra de Monsalve no ha mejorado".

En una misiva de dos páginas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dijo al general de la Policía Mariano Botero Coy, actual director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que las condiciones de seguridad de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en la investigación contra el exsenador Álvaro Uribe, no cambiarán.



La determinación del alto tribunal obedece a una carta que le envió el general al magistrado César Reyes, en la que solicitaba que se reconsiderara un traslado para Monsalve, debido a que ya no podía seguir estando en la casa fiscal, que le ordenó el entonces magistrado José Luis Barceló, con el fin de brindar seguridad especial.



El director del Inpec, le dijo a Reyes que la casa fiscal en la que permanecía Monsalve era de uso exclusivo del director de la cárcel La Picota, en la que permanece recluido, y que no tiene las garantías de seguridad para una persona privada de la libertad.



El magistrado Reyes, este jueves, le respondió al general que existe un “sólido y fundado sustento” que permite advertir que se sigue surtiendo el mismo peligro en contra de Monsalve, de ahí que seguirá en esa condición “no por capricho” sino porque se evidencia que la vida del testigo se encuentra en riesgo.



El jurista aclaró que Monsalve tiene riesgo contra su vida no solo por las declaraciones que ha entregado en el proceso que enloda al expresidente Uribe por lo supuestos nexos con el paramilitarismo, sino porque se ha documentado, en dos ocasiones, atentados en contra de su integridad.



“De este modo, por estar bajo la custodia del Estado en virtud de la especial relación de sujeción, deben ser las autoridades carcelarias las que garanticen al recluso por tratarse de un sujeto en riesgo efectivo, de forma prioritaria y reforzada, su seguridad y protección”, dice la misiva.



Para el magistrado está claro que la condición de riesgo en contra de Monsalve no ha mejorado desde el momento en que se dieron directrices de brindar seguridad, por el contrario, reposa en el alto tribunal denuncias en las que las personas declaradas como víctimas en el proceso del expresidente han recibido una serie de amenazas.



De ahí que, “por tales razones no se autoriza al Inpec el traslado solicitado del interno Juan Guillermo Monsalve y en cambio se reiteran las medidas especiales de seguridad, siendo de carga del establecimiento carcelario mantenerlas y extremarlas, para garantizar una efectiva e idónea seguridad del interno”, dice la misiva.

