Contraloría advierte sobre irregularidades en la entrega del PAE en colegios de todo el país

Denuncias sobre la entrega de alimentación escolar en La Guajira llevaron a la Contraloría General de la República a alertar sobre el manejo del PAE en todo el país ante el regreso a las clases presenciales.



“La Contraloría ve con preocupación que las instituciones educativas y las entidades territoriales certificadas no están preparadas con la alimentación que deben dar a los niños con motivo de su regreso presencial”, afirmó la entidad, que hizo una verificación de lo que está sucediendo en La Guajira, en donde no se está garantizando el 100% de la alimentación a los estudiantes.

“Eso no es solo en La Guajira. Va a ser en todo el país. Estamos viendo que el gramaje no es el adecuado y que, con el retorno a clases presenciales, hay improvisación en la entrega de alimentos a los estudiantes. Y hay responsabilidad en eso tanto de las entidades territoriales, que deben ejercer la respectiva supervisión, como de los contratistas, que no pueden estar engañando a los estudiantes y a los padres de familia, porque se les está pagando”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.



Recordó que en La Guajira se han asignado $27 mil millones para los programas de alimentación escolar y se debe garantizar el 100% de cobertura, con calidad y cantidad.

“En las instituciones educativas con jornada única tiene que darse un suplemento por la mañana y así el mismo el almuerzo. Y aquí lo que vemos es que en la hora del almuerzo le dieron lo de la mañana, lo que debe tener una consecuencia tanto para el contratista como la entidad territorial”, agregó.



Una comisión de la Contraloría verificó algunas denuncias sobre el PAE en La Guajira y buscó acuerdos para asegurar el funcionamiento de la cocina que tiene la Institución Educativa Familia de Nazareth, en donde se determinó que los niños no pueden recibir aún comida caliente, pues la dotación de la cocina está incompleta.

La cocina aún no funciona porque no hay ollas, tampoco refrigeración, ni elementos para servir. Con los padres de familia, el rector del colegio, el alcalde y la gerencia temporal del Ministerio de Educación se acordó que en no más de 15 días se tenga solucionada esta situación, anunció el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, Gabriel Romero.



Y en el corregimiento de Cotoprix la CGR visitó la Institución Educativa San Juan Bautista para evaluar una denuncia que recibió de los mismos profesores sobre la entrega de raciones del PAE. Se encontraron allí situaciones que pusieron en riesgo la alimentación de los niños algunos días, señaló el delegado.