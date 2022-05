Consejo de Estado estudiará tutela, pero negó medida cautelar de Daniel Quintero

Luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fuera suspendido por la Procuraduría mientras se adelanta una investigación en su contra por participación en política, el equipo jurídico del mandatario pidió medidas cautelares para retornar a las funciones de su cargo. Este viernes se conoció que su solicitud fue negada por el Consejo de Estado.



La magistrada del Consejo de Estado, Nubia Margoth Peña, admitió la tutela de Quintero para su estudio, pero a su vez, no avaló la medida cautelar solicitada en tanto, no quedaba demostrado la “existencia de un perjuicio irremediable o un daño inminente frente a sus derechos”.



“Las (pruebas) no resultan suficientes para decretar la medida cautelar en comento, pues el actor no allegó prueba alguna tendiente a demostrar la existencia de un perjuicio irremediable o un daño inminente frente a sus derechos, que estima vulnerados, por la suspensión, de manera provisional, del ejercicio del cargo al señor Daniel Quintero Calle”, se lee en el documento emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.



En la acción legal que había interpuesto el suspendido mandatario alegaba que desde la Presidencia, el Ministerio del Interior y la Procuraduría se vulneraron sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido y al debido proceso, esto tras ser suspendido por su presunta participación en política.



El propio Quintero, ha calificado su suspensión como el “inicio de un golpe de Estado en Colombia” y ha insistido en que el Ministerio Público violó sus derechos a la defensa con esta medida que, inicialmente, lo apartará del cargo por tres meses.



En remplazo de Quintero, el presidente Iván Duque nombró como alcalde encargado de la ciudad a Juan Camilo Restrepo, quien se posesionó en la tarde de este 12 de mayo.



Este viernes Quintero adelantó un plantón a las afueras de la Procuraduría en Bogotá para rechazar la decisión de Margarita Cabello, jefe del Ministerio Público.