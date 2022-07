​Consejo de Estado dejó en firme reglamentación que da vía libre al fracking en Colombia

La Sección Tercera del Consejo de Estado le dijo no a una demanda que perseguía anular las normas relacionadas con la exploración petrolera mediante la técnica conocida como fracking. Así las cosas, lo que sostuvo el alto tribunal en su decisión es dejar en firme un decreto y una resolución en los que se daba vía libre a este mecanismo.



El demandante en su recurso pidió a esa corporación dejar sin piso esos recursos jurídicos porque “autorizan, avalan o permiten la técnica del fracking en el país” y además “estos mandatos representan un riesgo para los recursos naturales y la salud humana, animal y vegetal”.



Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que en su pretensión el demandante no argumentó con suficiencia que las normas acusadas “sean contrarias, ajenas o irrazonables de cara al conocimiento científico o de la disciplina correspondiente. Tampoco probó que sus reglas sean arbitrarias, inadecuadas o irrazonables para mitigar los riesgos de la actividad regulada”.



En la providencia se estableció que tanto el decreto como la resolución objeto de la demanda no “no crean, autorizan, avalan o permiten el fracking”, sino que “actualización de la reglamentación técnica que ya existía de una actividad que no está prohibida”.



La decisión promulgada tuvo mayoría en la Sala. Cinco consejeros respaldaron la providencia, mientras que tres de ellos salvaron su voto.



Tras conocerse el resumen de la providencia se espera reacción por parte de la designada ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que anunció que en el gobierno de Gustavo Petro la explotación petrolera mediante esta técnica no se autorizaría en el país.