Conozca las ocho claves para ahorrar gasolina en su vehículo 

El precio de la gasolina está impactando el bolsillo de los colombianos, debido al aumento gradual de $200 en la tarifa por galón, que se viene realizando desde el año pasado, la cual ya alcanza en promedio los $10399 en el caso de la corriente y $19177 en la extra.



Por eso, hoy más que nunca, los ingenieros del sector automotor se ocupan de diseñar estrategias para que los vehículos cada vez gasten menos combustible.



Por ejemplo, el downsizing, una técnica que consiste en el desarrollo de motores con menos consumo, pero también más pequeños y eficientes, con mayor rendimiento y mínima contaminación.



De hecho, Camilo Brusco, gerente de la División de Ingeniería de Renault-Sofasa confirmó que: “la evolución de la tecnología ha llevado a que los motores modernos tengan un menor consumo de gasolina”.



Al respecto, Nicolás Merlano, gerente nacional de Posventa, de Ford Motor Company, explica que el consumo de un vehículo está determinado por varios factores, entre ellos, la eficiencia del motor (potencia y número de cilindros) y la aerodinámica. “Sin embargo, los más importantes son el peso y el tamaño del vehículo, así como las dimensiones del motor y su tecnología”, argumentó.

En septiembre del 2022, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó que el precio de la gasolina tendría un incremento de $200 cada mes en todo el país. Esta iniciativa empezó a regir desde octubre del mismo año. Su objetivo es reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que entre enero y agosto del año pasado sumaba ya $24,7 billones.

Consejos claves

Para ayudar a controlar el consumo de combustible, los conductores pueden apostarle a diversidad de técnicas como:



1. Hacerle un mantenimiento constante al vehículo: esto con el fin de verificar que todo esté en orden y que no se presenten fallas en el automotor que puedan aumentar el consumo de gasolina, generando gastos adicionales. Por eso, es clave “mantener una óptima presión de las llantas, pues los neumáticos desinflados pueden causar más resistencia a la rodadura, lo cual incrementa el consumo. Además, se debe realizar una adecuada alineación de la suspensión”, anotó Merlano.



El mantenimiento de los filtros de aire también es vital, ya que cualquier anomalía puede ocasionar una menor eficiencia al momento de entrar aire a la cámara de combustible, lo cual generará más demanda de gasolina.



2. Evitar sobrecargar el vehículo: movilizar artículos pesados a bordo puede requerir más fuerza para circular, lo que aumentará el gasto de combustible. Expertos argumentan que conducir con 100 kilos de peso a bordo, por ejemplo, genera que el consumo de combustible en un automotor de mediano tamaño se dispare hasta un 6 %. De ahí que haya que valorar mejor si los objetos que se llevan son o no necesarios.



3. Realizar una limpieza interna del motor: esta labor ayuda a eliminar la carbonilla (partículas y residuos sólidos) acumulada en los cilindros, pistones, filtros, válvulas EGR y turbo, los cuales con el paso del tiempo acumulan suciedad y no permiten la correcta oxigenación, generando mayor consumo de gasolina.



4. ¿Aire acondicionado o ventanas abiertas?: La mayoría de conductores tiene esta duda en torno al consumo, que expertos han buscado resolver por medio de diversidad de pruebas.



Precisamente, Merlano afirma que esto depende del vehículo: “En general, en la mayoría, utilizar el aire acondicionado (A.A.) a bajas velocidades aumenta el consumo. Sin embargo, cuando se incrementa la velocidad, el roce del aire natural se vuelve protagonista y aumenta la resistencia aerodinámica, por eso, es preferible conducir con las ventanas arriba y el aire acondicionado encendido, dado que es más fuerte la restricción que impone el aire natural entrando al vehículo, que lo que consume el A.A.”.



Frente a esto, Brusco es partidario, desde el punto de vista medioambiental, de limitar el uso del aire acondicionado.



5. Aprovechar la inercia: Al manejar en un descenso es conveniente retirar el pie del acelerador para aprovechar la inercia, sin perder la atención en los frenos y los cambios. Por otro lado, cuando se va cuesta arriba, los expertos recomiendan mantener una marcha y una velocidad constantes.



La cantidad de galones que puede contener el tanque de gasolina varía según el tipo de vehículo, es decir, el de una camioneta tiene capacidad para unos 14, el de un sedán para cerca de 12, un compacto casi 10 y una moto unos 3. Foto: 123 RF / El País

6. Planificar el viaje: anticipar rutas y conducir por caminos seguros y conocidos es lo más aconsejable, pues alargar el viaje solo 10 minutos en caso que dure una hora provoca un aumento en el consumo de combustible de hasta un 14 %. Además, le permitirá llegar al destino de una manera más fácil.



7. Evitar acelerar y frenar bruscamente: “Este es uno de los factores que más consume combustible, por eso, es importante mantener velocidades constantes y no correr mucho en tráficos densos, cuando se tiene conocimiento de antemano de que el vehículo tendrá que detenerse a corto plazo”, explicó el Gerente Nacional de Posventa de Ford Motor Company.



Por otro lado, Camilo Brusco, gerente de la División de Ingeniería de Renault-Sofasa, aclaró que lo que más influye no es la velocidad, sino la aceleración. Por ejemplo, si un conductor circula a 120 km/h a velocidad constante y manteniendo el motor por debajo de las 3000 revoluciones, consumirá menos gasolina, que si marcha a una velocidad menor y acelera y frena todo el tiempo.



Por eso, es mejor acostumbrarse a frenar con anticipación y no de manera inesperada para que se reduzca el consumo en un 2 %.



8. Usar los cambios de manera adecuada: Cuando se maneja la caja de cambios de forma incorrecta esto genera un esfuerzo innecesario de la máquina que lleva a gastar más gasolina. Ante esto, Brusco explicó que lo ideal es marchar en Primera solo para arrancar el vehículo, cambiando a Segunda lo más pronto posible.De hecho, cuando el vehículo y las condiciones del camino lo permiten, se sugiere manejar a una marcha superior, ya sea Cuarta, Quinta o Sexta, ya que son las que más generan ahorro. “El momento óptimo para cambiar de velocidad se da entre 2000 y 2500 revoluciones por minuto. De igual, manera se aconseja frenar con el motor, es decir, dejar de pisar el acelerador y permitir que el auto se mueva con su propia inercia”, anotó el experto.

El combustible es la materia prima que el motor utiliza para convertir energía química en mecánica, así que de su calidad, estado y correcta aplicación depende el óptimo funcionamiento del vehículo.

En las motos

Las motocicletas, las cuales pesan menos que los carros, por lo general disponen de un motor de menor cilindraje por lo que pueden llegar a gastar menos combustible. En este caso hay que tener en cuenta los siguientes consejos:



Conducir a bajas revoluciones: esto tratando de buscar un equilibrio entre revoluciones y marchas, sin afectar la suavidad de conducción.



Usar ropa adecuada: llevar una cazadora ajustada genera de cierta forma el efecto de menos consumo de combustible. Además, brinda seguridad, pues una chaqueta abierta que ondee al viento frenará en cierta forma el motor. Asimismo, utilizar un casco liviano ayudará a disminuir el peso y mermar el gasto de gasolina, aparte de que es igual de seguro que uno más pesado.

La diferencia entre la gasolina corriente y la extra radica principalmente en la mezcla de hidrocarburos y en el paquete de aditivos utilizados para fabricarlas.