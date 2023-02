Cuidado con los ciberdelincuentes a la hora de comprar el Soat de su vehículo 

Ante el anuncio del Gobierno de otorgar un 50% de descuento en la póliza para vehículos y motocicletas, las ventas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, aumentaron en un 171,1%, a corte de diciembre de 2022, tal como lo reveló la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda.



Sin embargo, de acuerdo con la entidad, de los 17.6 millones de vehículos que circulan en el país, solo 9,3 millones cuentan con este seguro.



Por eso, el llamado es a que los conductores se pongan al día con esta póliza, eso sí, adquiriéndola de forma segura, ya que por medio de esta modalidad los amigos de lo ajeno pueden adquirir información personal de los compradores para así realizar estafas o desfalcos.



Por eso, si usted hace parte del 47% que aún no ha cumplido con este deber que lo protege en caso de accidentes, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de realizar la compra digital, que le entrega la firma Grupo R5:



Desconfíe de descuentos demasiado altos. Si bien los precios del Soat bajaron debido al descuento aprobado por el Gobierno para ciertas referencias como las motos de hasta 200 c.c., motocarros, tricimotos y cuadriciclos de cilindraje y motocarros de 5 pasajeros, es importante verificar la autenticidad de las páginas que ofrecen valores muy por debajo del mercado. Ejemplo, si adicional al descuento de lista, le ofrecen otro de 20% ó 30%, muy probablemente no se trata de una empresa legítima.



Negocie con comercializadores seguros. Para evitar caer en fraudes se debe verificar que la compañía donde comprará el seguro esté autorizada.



No compre por canales de mensajería instantánea. Debido a que en la mayoría de casos una empresa ilegítima no puede ofrecer pasarelas de pago online, redirigen a los usuarios a chats desde donde prometen entregar el Soat a cambio de recoger el monto del pago e información personal. Por eso, no es recomendable realizar la compra por medio de chats.



Nunca pague por transferencia a cuentas de personas naturales. El modus operandi más común utilizado por los criminales cibernéticos es capturar el pago exigiendo una transferencia manual a una cuenta bancaria, por lo general de una persona natural. Al comprar tu Soat online, asegúrese de usar medios de pago más confiables como PSE o pagos con tarjeta por medio de pasarelas de pago reconocidas.



