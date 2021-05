Congresistas piden moción de censura contra Diego Molano, ministro de Defensa 

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Ante la gravedad que viene pasando en varias ciudades del país, en materia del orden público y los derechos humanos, en especial en Cali, las plenarias del Senado y la Cámara decidieron este martes suspender su actividad legislativa para discutir de lleno esta situación.



En la plenaria del Senado, en primer lugar, se aprobó la proposición del senador conservador, Juan Diego Gómez, a una citación a un debate de control político a los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Defensa, Diego Molano, para que entreguen un reporte completo sobre la compleja situación de orden público que se presenta desde el 28 de abril, cuando iniciaron las protestas en Colombia.



Aunque se dieron diferentes posturas en las plenarias, las mismas coincidieron en que se rechazaban las acciones violentas de parte de la fuerza pública, en especial la Policía y el Esmad, pero también los hechos vandálicos que han llevado a afectar a comerciantes y a los ciudadanos, que se han visto enfrentados a los bloqueos de las vías.

Lea también: EE.UU. insta a fuerzas armadas de Colombia a actuar con "máxima moderación"



Desde la oposición, se planteó de forma reiterada la necesidad que el presidente Iván Duque se siente a realizar el diálogo con todos los sectores, como también para que no mantenga la militarización en que está el país desde la semana pasada.



Desde los partidos de gobierno, en particular el Centro Democrático, se hizo un llamado a respetar y acompañar a la fuerza pública que se ha visto afectada por las acciones violentas de grupos calificados como terroristas que se han inmiscuido en la protesta, a la vez que pidieron se logre la judicialización de los autores de los diversos hechos.



Para el próximo jueves, el presidente el Senado, Arturo Char, anunció que se hará una gran audiencia pública en donde se analizará la situación de orden público, para lo cual se invitará el gobierno, a los organismos de control, los promotores del paro, como también a otros sectores de la sociedad civil.

Moción de censura





Por otra parte, un grupo de cerca de 16 congresistas de la oposición radicaron, ante la Presidencia del Senado, una petición para adelantar la moción de censura contra el ministro de la Defensa, Diego Molano, al haber permitido presuntamente que tanto en Cali como en otras ciudades se presenten abusos de la fuerza pública, en donde habrían muerto más de 10 personas durante esta semana de protestas, al igual que no se sabe por el paradero de al menos 30 más.



La moción está firmada entre otros por los senadores Wilson Arias, Iván Cepeda, Alberto Castilla, Victoria Sandino, Armando Benedetti, Antonio Sanguino, Aida Avella, Gustavo Bolívar, Pablo Catatumbo.



En concreto señalan los 16 congresistas, le responsabilizan por esos abusos del orden público por parte de la fuerza pública. En uno de los apartes de la petición de indica que “ a partir de las declaraciones públicas emitidas por el Ministro Molano, resulta evidente que viene liderando las operaciones que han dejado como resultado cientos de heridos y personas muertas en el marco de la protesta social y pacífica, no sólo en la ciudad de Cali, sino en diversos municipios de Colombia, hemos visto a través de diversos medios cómo se ha visto afectada la integridad física, vida y dignidad humana, no sólo de manifestantes, sino indiscriminadamente contra la población en general”.