Concejal de Ibagué provocó accidente de tránsito en presunto estado de embriaguez

Un escandaloso hecho se registró en un barrio de Ibagué, donde un Concejal del Centro Democrático, al parecer, en estado de embriaguez, provocó un accidente de tránsito.



Se trata de Ricardo Zarta, quien según habitantes del sector, se estrelló con un vehículo que estaba parqueado en una calle del barrio Viveros en Ibagué, luego de tomar una curva a una alta velocidad.



"Aquí hay adultos mayores, hay niños, a una señora casi la atropella, donde alcance a una persona estuviéramos hablando de muertos, lastimosamente es el carro de un joven que llegó a la ciudad a pasar el fin de año, él si tuvo con qué pagar un taxi, al concejal no le alcanzó el sueldo", señaló una residente del lugar.



El concejal de Ibagué, al parecer, intentó fugarse del sitio, sin embargo no contó con suerte porque la comunidad no lo permitió, por lo que decidió refugiarse en su vehículo hasta que llegó la Policía, unos agentes de tránsito y algunos familiares.

A esta hora la comunidad de Viveros retiene al Concejal Ricardo Zarta, luego que atropellara a un joven del barrio y chocara un vehículo, según los denunciantes el concejal al parecer se encuentra en avanzado estado de embriaguez pic.twitter.com/b710SdzsCc — LA VOZ MAYOR DEL TOLIMA (@lavozmayordelto) December 18, 2022



"El concejal Zarta venía por la 33 volado, dio la curva, pero si no hubiera sido con este, cualquiera de los otros carros fuera el afectado, esto parece ser que no es la primera vez que lo hace", manifestó un testigo.



Al cabildante, después de varios intentos, le practicaron la prueba de alcoholemia, y aunque no han dado el reporte oficial, testigos aseguran que el alcohosensor, al parecer, marcó grado dos.

#Atención | 😡 Concejal Ricardo Zarta protagonizó accidente vehicular en #Ibagué y trató de huir. No sería la primera vez que el político realiza un acto como este, en donde además hubo agresión a periodistas que informaban en el momento.



Detalles: https://t.co/NCAqfdkk8x pic.twitter.com/tg2ILn0asX — Clandestino Noticias (@NotiClandestino) December 19, 2022



Cabe mencionar que ante el malestar de la comunidad, Ricardo Zarta debió ser retirado del lugar en una patrulla de la Policía.



Por último, se debe anotar que este no es la única vez que se le ha visto al cabildante, inmerso en hechos en el que el licor ha estado presente, pues durante los toques de queda en la pandemia, fue denunciado por realizar fiestas los fines de semana.



Además, en 2021 estuvo involucrado en otro accidente de tránsito, en ese momento logró fugarse y argumentó que había huido por temor a su vida.