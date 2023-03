"Con los narcos no se negocia": Roy Barreras volvió a cuestionar diálogos de la Paz total 

Roy Barreras se pronunció este martes ante los recientes escándalos que comprometen al hermano e hijo del presidente Gustavo Petro, a propósito de la llamada 'Paz Total' y el rumbo que está tomando este proyecto de Gobierno.



En diálogo con Blu Radio, el presidente del Senado afirmó que el plan de 'Paz Total' del Gobierno está en riesgo debido a las negociaciones clandestinas que algunos allegados a la Presidencia habrían sostenido con presidiarios en las cárceles. Al respecto, Barreras fue enfático en que "con los narcotraficantes no se negocia nada y mucho menos la ley".



"El Estado les hace una oferta que es la Ley de Sometimiento a la Justicia y les da unos beneficios para que dejen de matar y hacer daño y recuperen sus propias vidas y de ser perseguidos, pudiendo lograr una vida tranquila y darle una vida tranquila a Colombia (...). Para eso no se necesitan negociaciones clandestinas ni en las cárceles, ni en las calles ni en los sótanos, todo eso salió mal, desvirtua el noble propósito de la 'Paz Total'", manifestó Barreras.



Asimismo, dijo que se mantiene optimista frente a los diálogos con el ELN que se están adelantando en México. "Creo que el Gobierno debe concentrarse en los diálogos con el ELN. Quiero tener optimismo con esos diálogos porque es la primera vez en la historia que hay un Gobierno con mayorías de izquierda democrática", señaló.



Finalmente, el Presidente del Congreso indicó que es la última oportunidad que tiene esta guerrilla para lograr resocializarse y pasar a la historia como constructores de paz.



"Confío en que el ELN entienda que es su última oportunidad de pasar a la historia como constructores de paz y no como una organización que fue insurgente y se degeneró en el narcotráfico", dijo.