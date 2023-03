"No hay avances significativos en su implementación": Defensoría del Pueblo sobre los Acuerdos de Paz

Tras cerca de siete años de firmado el Acuerdo de Paz con las Farc, la Defensoría del Pueblo entregó el Tercer Informe de Seguimiento a lo acordado, en el que destacó que su implementación no registra avances significativos.



“Si bien es cierto que estamos en una etapa de transición, es imperativo que los mensajes enviados se traduzcan en acciones afirmativas, pues los indicadores del plan marco de implementación distan de registrar avances significativos, en oposición a los propósitos y la buena voluntad declarada por el nuevo Gobierno. No obstante, sólo en la medida en que se cumpla lo pactado en el Acuerdo Final podremos hablar de Paz Total”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante la entrega de este informe.



En este documento, que corresponde al periodo comprendido entre el 8 de julio y el 31 de diciembre de 2022, es decir, desde un mes antes de la posesión de Gustavo Petro como presidente, la Defensoría explicó por ejemplo que en lo que tiene que ver con el Fondo de Tierras, se debe llevar a cabo una caracterización de todos los predios que han ingresado, con el objetivo de definir en detalle las fuentes de aprovisionamiento y las rutas empleadas para su respectiva adjudicación, pues a la fecha no existe claridad del total de hectáreas que reposan en este fondo, ni mucho menos la información sobre los sujetos de ordenamiento que se han visto beneficiados con su titulación.



En este mismo sentido la Defensoría encontró que existen 38.544 procesos administrativos agrarios que involucran 3.905.678 hectáreas, respecto de los cuales el 1,3% cuenta con resolución final de fondo, lo que representa un retraso significativo en términos de clarificación y recuperación de tierras de la Nación.



Por otro lado, el informe destaca que, en el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, se mantiene la vinculación formal de 99.097 familias beneficiarias sin que se haya definido una respuesta para las familias que no se inscribieron pero que vienen pidiendo inclusión.



El informe también se refiere a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), que para octubre de 2022 se reporta un 40% de iniciativas con ruta de implementación activas, lo cual refleja un avance del 6% con respecto al informe defensorial anterior, presentado en el mes de julio de 2022.