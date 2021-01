Comunidad religiosa está confinada en el Atlántico a espera de resurrección de hija de un pastor

Andrés Camilo Osorio

Por lo menos 22 personas permanecen confinadas haciendo ayuno en el corregimiento de Isabel López, jurisdicción del municipio de Sabanalarga, Atlántico, a la espera de la "resurrección de quienes creen en Jesús", según dice la comunidad religiosa.

Las actividades de esta comunidad religiosa, que se identifican como miembros de la Iglesia Cristiana Berea, han generado preocupación en las autoridades del sector, ya que también estarían realizando ayuno algunos menores de edad.

El comandante de la Policía Atlántico, coronel Hugo Molano, dijo que la Policía de Infancia y Adolescencia visitó el sitio ante la denuncia de la comunidad de que a los niños los estaban sometiendo al ayuno.



“Se les encontró en buenas condiciones. Los adultos admiten que sí están en ayuno, que ellos tienen sus creencias y al lugar llegan otras personas a escuchar lo que ellos promueven, pero no es que allí sea un sitio donde vayan constantemente muchos feligreses. Aseguran que son tres familias las que viven allí y son las que tienen esa doctrina”, dijo el Coronel.



Sobre las denuncias de que había un confinamiento de varias personas, Molano añadió que “lo que encontramos allí fue a tres familias. Ellos dicen que no hay nadie obligado, sino que las tres familias residen allí y es el sitio donde van a otras personas a escucharlos”.



Por su parte, el teniente Eduardo Durán, comandante de Policía de Sabanalarga, anotó que ese rumor que se corrió por toda la población se debe al hermetismo mismo con el que se maneja esta comunidad religiosa.

“Esta iglesia manifiesta que en pocos días va a resucitar una persona que es familiar de uno de los pastores de esta comunidad. Pero la información que circulaba entre la comunidad es que en los próximos tres días iba a ocurrir un suicidio colectivo, comentario que causó pánico en las personas del corregimiento de Isabel López”, dijo.



Sin embargo, según la información recolectada por el Oficial, según la comunidad religiosa lo que ocurriría el 28 de enero es la resurrección de la hija de uno de los pastores.



“Eso hace parte de las creencias de los miembros de esta iglesia que están haciendo el ayuno. Cómo ellos interpretan las escrituras, eso es personal. Ellos creen que haciendo jornadas de ayuno van a lograr que resucite esa persona, quien es un familiar de una de las familias que viven en ese sitio”, dijo el uniformado.



Entre tanto, la Inspectora del corregimiento de Isabel López, Mildred Ramos, sostuvo que las denuncias sobre vulneración de los derechos de los niños, las recibió desde el pasado 24 de diciembre y en los primeros días de enero, pero que el Bienestar Familiar llegó al lugar y comprobó que los menores no tenían ningún tipo de problemas.



“Los primeros días de enero, un padre de familia se acercó a mi oficina preocupado por los derechos de los niños. Resulta que él tenía dos niños acá. Le hicimos el acompañamiento al señor, quien puso la respectiva denuncia. El Icbf fue al lugar y encontró a los menores en buenas condiciones. La gente dijo que ellos no comen, pero yo vi a los menores en buen estado”, anotó la funcionaria.



Pero la preocupación no se presenta únicamente en el corregimiento de Isabel López, ya que los padres de varios jóvenes que asisten a la sede de esta iglesia en Barranquilla, también denunciaron que sus hijos tienen varios meses de no asistir a sus hogares. Incluso, muchos de ellos tienen hasta seis meses de haber salido para la iglesia y nunca regresaron.



Los líderes de esta comunidad religiosa no se han pronunciado por el hermetismo que los caracteriza.