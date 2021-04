Comunidad indígena pide acciones del Estado para evitar asesinato de líderes en el Cauca

Erika Mantilla

Organizaciones sociales, indígenas y defensores de los derechos humanos pidieron acciones urgentes para frenar el asesinato de activistas en el Cauca tras el homicidio de la gobernadora del resguardo La Laguna - Siberia, Sandra Liliana Peña Chocué.



La lideresa fue víctima de un atentado registrado el martes en la vereda El Porvenir, jurisdicción del corregimiento Pescador en zona rural de Caldono.



Integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, informaron que el hecho se presentó cuando Peña Chocué se dirigía a Popayán donde participaría en una reunión con otras autoridades comuneras.



Detallaron que salió de su casa acompañada por un guardia de la zona y fue interceptada por sujetos armados.



Por el crimen, la organización social adelantó una asamblea de urgencia en las instalaciones de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, en Popayán.



"Quieren acabar la guerra con más guerra, aunque estaba bien que claro que con el cumplimiento de los acuerdos de paz la problemática de los cultivos de uso ilícito se reduciría a su mínima expresión, pero no. Incumplieron lo pactado. Llevan cinco acuerdos de paz y no han podido traer la paz a Colombia y nosotros, al pueblo, nos toca seguir recogiendo nuestros muertos", denunció el líder comunero y defensor de derechos humanos del Cric, Joe Sauca.



Precisaron que el asesinato de Sandra Liliana Peña se da luego de que ella denunciara la proliferación de cultivos ilícitos en su territorio, como parte de su estrategia de 'cero tolerancia' con las prácticas relacionadas a esta actividad.



"Nos dejamos llevar por la ambición de esos cultivos, dejando atrás nuestras tradiciones y saberes. Eso no es lo correcto, debemos rescatar nuestra cultura, escuchar a los mayores y acabar con ese mundo del dinero fácil", dijo días antes la gobernadora en un evento para alertar del peligro al que se exponen quienes realizan este tipo de plantaciones.



Horas después del crimen, varios grupos de indígenas llegaron hasta la vía Panamericana, a la altura de Pescador, y realizaron un acto simbólico de rechazo por aproximadamente dos horas en las que estuvo suspendido el paso de vehículos.



El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que llegará este miércoles al departamento para atender los reclamos, mientras en La Laguna - Sibera adelantan una minga para ubicar a los responsables del homicidio.

