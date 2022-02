¿Cómo hacer de este el mejor año de su vida? Pablo Jacobsen le da unas claves.

El próximo sábado 19 de febrero se llevará a cabo en Cali el curso ‘Visión 2022 ¿Cómo construir el mejor año de tu vida?’. El evento será en Hotel Dann Carlton de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m.



Entre los temas que se van a exponer están: cómo crear una mentalidad alineada con el logro de grandes objetivos, cómo utilizar herramientas y principios basados en ciencia para facilitar el desarrollo del potencial, cómo tener una vida más creativa y auténtica, entre otros.



El País habló con Pablo Jacobsen, coach de alto rendimiento, conferencista, periodista y consultor que dicta el curso. Su principal objetivo es inspirar y acompañar el desarrollo de líderes, atletas profesionales y equipos que buscan la excelencia.

¿Cómo y cuándo nace el curso Visión 2022?

El curso nace de la observación de todos los propósitos de año nuevo que se desvanecen con el paso de los primeros días del año. Hace un tiempo descubrí que lo que aleja a las personas de sus objetivos no es la falta de motivación, sino la falta de claridad. La mayoría no tiene claro lo que realmente quiere en las distintas áreas de su vida, no saben cuáles son sus prioridades, el proceso que necesitan seguir para lograr sus objetivos o no han definido la persona en la que se deben convertir para lograr lo que anhelan.



El año pasado hice el curso Visión 2021 y a finales del año pasado muchas personas me pidieron que lo repitiera. Me dediqué a estudiar y a profundizar en los conceptos y decidí hacerlo presencial para tener una experiencia más cercana con la gente. El curso reune varios años de trabajo e investigación, y se entrega a través de una experiencia llena de emoción e inspiración.

¿En qué consiste Visión 2022?

Visión 2022 es un curso experiencial para descubrir la mentalidad, herramientas y plan de acción que contribuyen a crear un año épico y transformador. Está basado en neurociencia, psicología de la prospección y ciencia del rendimiento humano. La mayoría de las personas no desarrolla su potencial porque no ha creado el hábito de vivir a la altura de su verdadero potencial. Si la mente no está enfocada en crear el futuro que realmente queremos, es muy probable que esté ansiosa y preocupada intentando evitar lo que no queremos que ocurra.



El curso nos da el tiempo y el espacio para imaginar con claridad la persona en la que nos queremos convertir, y cuando la mente es clara, un mundo de oportunidades se abren para ti.

¿Cuáles son sus principales objetivos?

Nada cambia en nuestra vida si no cambiamos la conciencia y energía con las que vibramos a diario. Y cada una depende de la calidad de nuestros pensamientos, comportamientos y decisiones. Es posible utilizar nuestras mejores capacidades -la imaginación, el enfoque de la atención, el autocontrol y la curiosidad–, para tomar el control de nuestra vida y movernos de donde estamos ahora, a donde realmente queremos estar. El objetivo es descubrir herramientas y prácticas basadas en ciencia que facilitan los procesos de transformación. Cuando visualizas con claridad tu versión ideal de futuro, te conectas con la energía y determinación para hacerlo realidad.

¿Para quiénes está dirigido el curso?

Está dirigido a mujeres y hombres que tengan el deseo de llevar su potencial y experiencia de vida a un nuevo nivel. Para personas que están convencidas de su potencial innato, pero que no conocen las herramientas y principios que les permiten desarrollarlo. También para aquellos que están insatisfechos con la realidad que están teniendo y saben que de ellos depende crear una vida mejor.

¿Qué temáticas se abordarán en el curso? ¿Qué se les ofrece a los asistentes?

El 2022 requiere un compromiso no solo con nuevos comportamientos… ¡sino con una nueva mentalidad! Es en la mente donde el verdadero cambio comienza, y donde se construyen los grandes logros a largo plazo. La consciencia es el punto de partida de la transformación. Cuando nos damos cuenta y nos hacemos cargo de vivir desde nuestra mente creativa, más conectados con la intuición que con el intelecto, comenzamos a pensar, decidir y actuar con mayor sabiduría. La herramienta principal es la mente, pero también hablaremos del manejo de la energía, el sistema de funcionamiento diario, el enfoque en fortalezas, la programación de la mente subconsciente y muchas otras prácticas y principios útiles para el desarrollo del potencial.

¿Cómo contribuye el curso al desarrollo del potencial y alcanzar la excelencia personal?

El curso ofrece conocimientos, herramientas y prácticas basadas en ciencia que facilitan el desarrollo del potencial. En el mundo en el que vivimos, fallar en la preparación es estar preparados para fallar. Visión 2022 es una experiencia de crecimiento para tener claridad y moverte de las ideas a la acción.



Es un curso para comenzar a pensar, decidir y actuar con base a la persona que deseas ser, no la persona que has sido en el pasado. Es un privilegio poder acompañar a las personas y equipos a descubrir que no existe satisfacción ni camino más emocionante que el de establecer una meta más allá de lo que creían posible, y luego enfocarse y trabajar para hacerla realidad sistemáticamente. Y para acompañar este proceso me dedico a investigar herramientas y principios basados en ciencia y sabiduría ancestral, los cuales facilitan el desarrollo del máximo potencial. Lo cierto es que todos estamos en capacidad de alcanzar niveles de excelencia si tenemos el deseo y la determinación de hacerlo.

¿Cómo logra Pablo Jacobsen, además de periodista y consultor, ser coach de alto rendimiento? ¿Qué lo impulsó a serlo?

Desde hace varios años definí que mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas y equipos que buscan la excelencia.



Mi anhelo por aprender y trabajar en mi crecimiento personal me llevó a descubrir un campo de conocimiento que estudia la excelencia: la ciencia del rendimiento humano.



Me he dedicado a crear contenidos a través de libros, podcasts, talleres, conferencias y procesos de coaching personalizado, con los cuales facilito los procesos de transformación.



Hace unos años descubrí que la forma más efectiva de aprender es compartir el conocimiento y servir a los demás a través de mi habilidad para contar historias e inspirar. Mi trabajo como coach y conferencista me permite ser un testigo empático del momento de cada persona o equipo, transmitirles una energía calurosa y contagiosa, y hacerles ver que los retos que enfrentan pueden ser una aventura llena de posibilidades. Cuando las personas comienzan a verse a sí mismas de acuerdo con lo que pueden y tienen el potencial de ser, se convierten en lo que pueden y deben ser. En lugar de perseguir el éxito debemos dedicarnos a buscar la excelencia.

Invitada especial

María Villegas es terapista certificada de Transformación Rápida, una ciencia que combina los principios más poderosos de la Hipnoterapia, la Programación Neuro Lingüística (PNL), la Psicoterapia Cognitivo Conductual y es hipnoterapista clínica certificada y maestra en PNL.



María ayuda a Pablo a complementar y profundizar la experiencia a través de una conversación sobre el autoestima y la reprogramación de la mente a través de la autohipnosis.



También es nutricionista especializada en salud intestinal, emprendedora, autora de 40 libros, coach, conferencista

y chef.