¿Cómo funcionará el 'bodycam' y el código QR en los nuevos uniformes de la Policía?

Valentina Rosero Moreno

Con el cambio de los uniformes de la Policía ahora los oficiales no solo vestirán de azul, sino que además tendrán elementos tecnológicos como el 'bodycam' y el código QR que funcionarán en casos especiales.



De acuerdo con lo detallado sobre la nueva vestimenta, el código QR permitirá tener información sobre el uniformado y el 'bodycam' grabará en tiempo real algunos procedimientos.



El general Luis Ernesto García, gerente del proceso de transformación de la Policía Nacional, explicó que el 'bodycam' no se activará automáticamente durante todos los procedimientos policiales, sino en casos especiales.



Según indicó, la cámara de cuerpo la tendrán en sus uniformes los policías de vigilancia y se activará de manera inmediata cuando el centro automático de despacho lo haga, cuando el policía active la pistola taser o cuando este utilice el arma de fuego.



Aunque los uniformados podrán activar manualmente la cámara, la 'bodycam' no almacena datos, sino que se almacenan en los sistemas de la Policía.



"Vamos a tener un sistema de almacenamiento de datos donde va a estar toda la información precisamente para garantizar la consulta posterior de los procedimientos", dijo el general García en entrevista con Noticias Caracol.



Sobre el QR, el General mencionó que este es un elemento que le permitirá a la ciudadanía identificar al policía. Además, con este la Institución evitará la suplantación de sus oficiales.



Aunque este código podrá ser escaneado desde cualquier smartphone o celular inteligente, para conocer la identidad del policía, la plataforma web también solicita el número de placa que tenga el uniforme.



"Este es un sistema de validaciones precisamente para evitar la suplantación, por eso tenemos un código QR que lo lleva a una plataforma web y esa plataforma con el número de placa, que va a estar más visible en el uniforme, arrojará la información", aseveró el General.

Aunque el cambio del uniforme será gradual en el país, Cali hace parte del plan piloto con el que la Policía empezó la transición.



Incluso, desde el lunes 19 de julio un grupo de oficiales de la Policía Metropolitana de Cali ya están vistiendo el nuevo uniforme azul de la Institución, con el cual se busca tener mayor visibilidad e identificación ante la ciudadanía.