Juan Felipe Delgado Rodriguez

La cédula de ciudadanía, el principal documento de identidad de los colombianos tendrá de ahora en adelante una versión digital, que no remplazará la física ni será obligatoria, pero contendrá los principales datos del ciudadano para darle mayor seguridad en sus transacciones.



La cédula de ciudadanía digital, que será presentada este lunes por el presidente de la República, Iván Duque, y el registrador General, Alexander Vega, se empezará a expedir desde éste primero de diciembre. La actual cédula seguirá operando y no se deberá reemplazar, por ahora, por la nueva.



Éstos son las respuestas a las principales inquietudes sobre cómo funcionará, con base en la información suministrada por la Registraduría.

¿Por qué se expide la nueva cédula digital?



Porque los colombianos requieren de mecanismos de identificación que les permitan acceder a servicios de manera rápida, ágil, confiable y con seguridad de sus datos, aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones y evitando trámites innecesarios.



¿La cédula se podrá tener en el celular?



Sí. Los colombianos que cuenten con un dispositivo smartphone conectado a internet podrán descargar una aplicación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y luego de cumplir con verificaciones de seguridad mediante reconocimiento facial, podrán portar su cédula totalmente digital en su smartphone.



¿Qué beneficios trae la nueva cédula digital para el ciudadano?



Mayor seguridad, imposibilidad de falsificación o adulteración, identificación y autenticación biométrica, identificación no presencial en trámites a través de la WEB, evita la suplantación o usurpación de identidad, garantiza protección de datos personales, genera confianza en los trámites y servicios de las entidades públicas y privadas, permite la verificación de identidad de forma segura por parte de las autoridades, servicio que proporciona pruebas de la integridad y origen de los datos, solución por excelencia para el acceso a trámites y servicios ciudadanos digitales.



- ¿Qué información está contenida en la cédula digital?



Tendrá datos biográficos y biométricos del ciudadano: nombre, apellido, número de identificación, lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha de expedición del documento, sexo, firma y foto. Además contará con un código QR cifrado, que tendrá información de seguridad e información biométrica que garantizará que el uso de los documentos solo pueda ser realizado por el titular evitando la suplantación de identidad. La cédula digital tiene una zona de lectura mecánica, conocida como MZR, que facilitará su verificación como documento de viajes a destinos de la Comunidad Andina de Naciones.



¿Desde cuándo se puede obtener la nueva cédula digital?



Desde la primera semana de diciembre se darán citas para que las registradurías del país habilitadas para la expedición de este documento de identidad lo hagan.



¿Todos los organismos públicos y privados están obligados a aceptar la nueva cédula?



Sí. Los documentos de identidad expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil para los colombianos son los únicos que acreditan la identidad, y por ende, deben ser reconocidos y avalados por las diversas autoridades pues no tienen un sustituto.



¿Qué pasa en aquellos lugares donde no existen herramientas electrónicas?



Precisamente por las particularidades geográficas, de brecha digital y demás barreras tecnológicas, la Registraduría Nacional del Estado Civil determinó en los estudios de la cédula digital, que debe existir un documento de identificación físico que permite a quienes no cuentan con un dispositivo Smartphone, o no tienen la habilidad para usarlos, o no tienen acceso a internet, contar con un documento de identidad que les permita acceder a estos servicios digitales en las condiciones referidas inicialmente.



¿Qué pasa con la actual cédula amarilla con hologramas?



La cédula amarilla con hologramas seguirá siendo válida. A partir de ahora, a los colombianos que tramiten el duplicado de su cédula, les será expedida la nueva versión digital de su documento de identidad, generando la transición hacia la cédula digital.

¿El uso de la nueva cédula digital es obligatorio?



No. De manera inicial, la nueva cédula digital estará dirigida a aquellos colombianos que voluntariamente la requieran mediante el trámite de duplicado.



¿Cuánto tiempo se demora el trámite?



El trámite en promedio de la entrega y habilitación de los nuevos documentos oscilará entre 10 y 15 días.



¿El trámite de cédula digital genera contraseña?



Sí. Se generará una contraseña digital que será remitida al correo electrónico del titular del documento.



- ¿Quien acaba de cumplir 18 años podrá solicitar la cédula digital?



No. El trámite de la cédula digital de manera inicial, estará orientado a la solicitud del duplicado de este documento con una tarifa establecida.



¿Qué pasa si quiero cambiar mi firma y huella ¿Puedo solicitar la cédula digital?



Sí. Para la expedición de la cédula digital es necesario la actualización de los datos

por los escenarios de seguridad que habilitará el documento.



¿La cédula digital pierde vigencia?



La cédula digital tendrá una vigencia de 10 años, dado que los mecanismos de seguridad que la habilitan están basados en la biometría y requiere de la actualización de éstos en el periodo establecido.



¿Qué pasa si pierdo mi celular con la cédula digital en él?



Si pierdo mi celular y tenía mi cédula digital en él, solo debo reportar su pérdida para inhabilitarla, además, podré estar tranquilo de que nadie utilizará mi cédula digital así me roben o pierda mi celular, pues para que pueda acceder al documento siempre se requiere la validación satisfactoria de la biométrica facial del titular, es decir, que debo estar frente al celular para ser autenticado por mi rostro.



¿Cómo evitar la suplantación con este documento?



La activación o uso de la cédula digital solo se podrá realizar luego de una verificación de la identidad del titular por biometría facial, impidiendo que pueda ser suplantado al no poder generarse para nadie más ni poder ser usado por otra persona distinta al titular real de la identidad.



¿Es obligatorio tener cédula digital?



No es obligatorio. Ningún colombiano tiene que tenerla. Pero cuando empiecen a tenerla y a usarla, los colombianos confirmarán que les ahorrará mucho tiempo y les facilitará la vida al evitar trámites innecesarios.



¿Cómo específicamente me va a facilitar la vida a mí la cédula digital?



Por un lado te da acceso directo al catálogo de servicios digitales que Colombia está

implementando para todos los ciudadanos que quieran formar parte de la Ciudadanía Digital.



¿Si no tengo datos o no hay internet no tengo acceso a mi cédula?



Después de descargarla, siempre tendrá acceso a tu cédula digital aunque no tenga señal de internet.



Si me roban el celular, ¿me roban la cédula también?



No. Aunque puedan entrar al celular, no podrán entrar a la cédula digital porque requiere identificación por biometría facial. El documento no funciona con ninguna otra persona aunque se parezca mucho al titular.



¿Y una persona puede portar dos cédulas?



Sí. Lo que identifica a la persona es el número único de identidad.



¿Cuánto va a costar todo eso para la Registraduría?



Una inversión inicial de 16 mil millones de pesos dirigidos a la implementación de las tecnologías para la expedición de estos documentos.



¿Cómo así que la Cédula Digital es la llave a la Carpeta Ciudadana?



La cédula digital será la llave de acceso a la carpeta ciudadana. Este es un espacio que tendrán los colombianos en la nube que hará más fácil y eficiente su interacción con el Estado.

En este espacio los ciudadanos podrán tener alojados, de forma ordenada, los documentos más importantes que usualmente les son necesarios al momento de interactuar con el Estado, como: registro civil, licencia de conducción, libreta militar, historia clínica, entre otros.