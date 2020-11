Cédula digital en Colombia se estrena a partir del martes: Conozca cómo será y cómo pedirla

Álvaro José Carvajal Vidarte

Colombia entrará en la era de la cédula digital desde éste martes, lo cual hace que el principal documento de identidad de los colombianos se pueda usar de diferentes formas y tendrá incorporada información confidencial.



La presentación del nuevo documento se dará este lunes, en un evento que presidirá el presidente Iván Duque y el registrador nacional, Alexander Vega, quien trabajó desde inicio del año en el modelo y forma en que podrá operar este documento, el cual tendrá un costo cercano a los 50 mil pesos, y que por ahora no será no de obligatorio uso, es decir la actual cédula de ciudadanía se mantiene vigente y no habrá cambiarla.



El registrador Vega señaló que en el diseño del nuevo documento se incluyeron los colores de la bandera de Colombia, imágenes de Cartagena y mariposas amarillas, como un homenaje al realismo mágico del premio nobel Gabriel García Márquez. Por esa razón desde la primera semana de diciembre se habilitará el agendamiento para que los ciudadanos puedan solicitar la expedición del documento.



La cédula digital tendrá incorporada los datos biográficos y biométricos del ciudadano los cuales no podrán ser alterados gracias a los altos estándares de seguridad que posee la cédula.

Precisó el registrador Vega que el documento tendrá nombre, apellido, número de identificación, lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha de expedición del documento, sexo, firma y foto, igualmente tendrá un código QR cifrado, que tendrá información de seguridad e información biométrica que garantizará que el uso de los documentos solo pueda ser realizado por el titular evitando la suplantación de identidad.



De la misma forma la cédula digital tiene una zona de lectura mecánica, conocida como MZR, que habilita su verificación como documento de viajes a destinos de la Comunidad Andina de Naciones.



Vega sostiene que desde el martes todos aquellos ciudadanos que requieran pedir un duplicado de su cédula les será expedida esta nueva. Las personas que deseen cambiar la actual cédula por la nueva también podrán tenerla así no la hayan perdido. Precisó el registrador que el documento tendrá una validez de 10 años, porque los mecanismos de seguridad que la habilitan están basados en la biometría y requiere de la actualización de éstos en el periodo establecido.

La cédula digital además las personas la podrá tener en sus celulares, siempre y cuando se use un smartphone para descargar la aplicación de la Registraduría Nacional, y además para usarla no se requiere de tener internet, porque luego de haber sido descargada se podrá acceder a ella. El documento cuando se presente de esa forma servirá para identificarse y adelantar cualquier trámite.



“Será la llave de acceso a la carpeta ciudadana. Este es un espacio que tendrán los colombianos en la nube que hará más fácil y eficiente su interacción con el Estado. En este espacio los ciudadanos podrán tener alojados, de forma ordenada, los documentos más importantes que usualmente les son necesarios al momento de interactuar con el Estado, como: registro civil, licencia de conducción, libreta militar, historia clínica, entre otros”, dijo el registrador nacional.



