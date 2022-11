Hace varias semanas el Gobierno de Colombia confirmó que le solicitó a Estados Unidos eliminar el requisito de visa de turista para que los colombianos puedan entrar a su país, un pedido que según el embajador de Colombia en ese país, Luis Gilberto Murillo, atraviesa un proceso largo.



De acuerdo con lo manifestado por Murillo, luego de que Colombia realizó la petición formal al Gobierno de Joe Biden sí se han adelantado varios procesos con los grupos consulares de ambos países para avanzar en la posible eliminación del requisito.



​Al respecto, Murillo explicó que los consulados y otros entes del gobierno nacional están trabajando juntos para ir agilizando el proceso con el que se busca que los colombianos sean incluidos en una selecta lista de ciudadanos que no necesitarían tramitar visados de turista para poder ingresar a Estados Unidos.



​"El proceso es largo. Estamos trabajando muy duro en eso con la embajada de EE.UU. en Colombia, se va moviendo bien incluso estamos reactivando el grupo binacional de asuntos consulares, que no funcionaba desde 2019, para precisamente analizar este tema", comentó Murillo en diálogo con Caracol Radio.



Con relación a la posibilidad de que el Gobierno americano acepte el pedido de Colombia, el Embajador fue enfático en que es un proceso que tomará tiempo puesto que lograr que se elimine la visa de turista es un proceso bastante largo que deberá ir superando varios obstáculos.



Sin embargo, Murillo no descartó que la decisión del Gobierno de Joe Biden sea favorable para los colombianos esto porque, según dijo, la iniciativa tuvo una buena aceptación por parte del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. por lo cual, manifestó que es probable que gracias a ello se pueda consolidar un grupo de diplomáticos de ambos países para estudiar todos los requisitos que permitan el cumplimiento de esta propuesta.



"Esto tiene varias etapas es un proceso largo y con eso hemos sido muy claros. Nosotros elevamos la solicitud al departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y establecimos un grupo de diplomáticos colombianos en Washington para ir trabajando en cada uno de los requisitos. Algunos se cumplen y otros no", mencionó el Embajador.



De igual manera, Murillo recalcó que al tiempo que se avanza en el proceso para eliminar el requisito también se está trabajando en lograr que mientras los colombianos tengan que seguir pidiendo la visa de turismo se reduzcan el índice de negación de esta solicitud que, según comentó, actualmente es alto.



"El desafío más grande es disminuir la tasa de negación de visa de turistas, que es un índice que todavía es muy alto, por eso estamos trabajando en eso. Pero este proceso viene desde hace rato, avanzamos de tener una visa de 5 años a una por 10 años y ahora lo que sigue es que se puedan presentar los documentos para entrar a EE.UU. en Colombia para evitar la revisión migratorio una vez se llegue a ese país. Ya después de eso es que podría venir el eliminar la visa de turismo", explicó el Embajador.



Finalmente, Murillo aseguró que en este momento a lo que le están dando prioridad es a poder ayudar a los colombianos que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos para encontrar opciones para que estas personas puedan permanecer en el país legalmente o regresar a Colombia sin quedar con algún tipo de castigo en territorio norteamericano.