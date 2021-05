Comité del Trabajo de Antioquia pide a delegados del paro nacional levantar bloqueos

Lady Johana Fiallo García

A través de una carta enviada por el comité de la Federación Departamental del Trabajo CGT Antioquia, se pidió al presidente del CGT Colombia, Percy Oyola Palomá, que interceda ante el comité del Paro Nacional para que se ponga fin a los bloqueos de las vías del país como parte de la protesta.



Así lo manifestaron los líderes de ese sector en la misiva, quienes rechazaron los bloqueos viales al sentir que están generando más desempleo y desabastecimiento no solo en Antioquia sino en otras partes del país.



“Es nuestro sentir, los bloqueos son una amenaza más grave para los trabajadores y para la población en general que para el mismo Gobierno y, así hay que hacerlo saber al Comité de Paro… Lo importante ya se logró, ahora lo trascendental es negociar con el Gobierno nacional y sacar el pliego de emergencia avante para el beneficio del pueblo colombiano”, subraya la nota.

Cabe decir que, la seccional antioqueña elevó tal petición luego de una evaluación detallada que se hizo con los miembros del Comité ejecutivo regional el pasado 20 de mayo.



“Ante situaciones como el aumento del desempleo, la carestía de la canasta familiar y la desesperanza entre otros factores que afectan significativamente a la sociedad, ya hay diferentes sectores de la economía y empresarios, que vienen adjudicándonos la responsabilidad a las Centrales Obreras de la crisis por la que atraviesa el país”.



Dicho comité regional, también hizo énfasis en el rechazo a los actos vandálicos que se han venido desarrollando en diversas ciudades, los cuales han afectado el verdadero sentido de la protesta y han agudizado el desempleo en Colombia.

“Los actos de vandalismo, vengan de donde vengan, son situaciones que han desdibujado significativamente la verdadera protesta, están conllevando a que varias empresas paren la producción a causa de los bloqueos por no estar llegando oportunamente los insumos para la elaboración de la producción, por lo tanto el sector empresarial está anunciando recortes de personal y eso sería catastrófico para los trabajadores y para la CGT, a quien culparían por haber perdido sus empleos”.



Finalmente, la carta afirmó que algunos sindicatos y dirigentes filiales de la Federación Departamental del Trabajo ya no están interesados en apoyar las marchas debido a que no se están sintiendo representados por lo que la CGT ha venido promoviendo como Central. “Bien sabemos que no es por nuestra culpa sino por los sectores radicales, infiltrados y vándalos que lo único que buscan es destruir el país y derrocar el gobierno nacional, generando una crisis de ingobernabilidad que no nos conviene como Central… No podemos seguir con el silencio cómplice de las acciones de algunos grupos que solo están pescando en rio revuelto, son unos oportunistas que buscan lograr sus propósitos oscuros, debemos como Confederación salir y pronunciarnos sobre lo que está pasando, debemos ser contundentes para manifestar que el paro que promovemos no es el paro de la producción ni de la libre movilización”.