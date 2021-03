Comisión de la Verdad realizará encuentro público con Mancuso y Londoño

Natalia Moreno Quintero

Un evento público, ante los medios de comunicación y con presencia de las víctimas y la comunidad internacional, prepara la Comisión de la Verdad en respuesta a una solicitud que le hicieron los otrora jefes de las Autodefensas y las Farc, Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño, respectivamente.



En una carta a los dos excombatientes, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, les manifiesta que acoge la propuesta que habían hecho y ya se han puesto en marcha los preparativos para su realización. Les dice que en una carta privada les enviará la "ruta para la planeación del evento que incluye reuniones privadas y públicas".



La idea de hacer un encuentro en el que excomandantes paramilitares y guerrilleros cuenten su verdad sobre el conflicto de manera conjunta y pública ante los medios de comunicación y las víctimas, fue expuesta hace unos días por Mancuso y Londoño, en una conversación telefónica que sostuvieron mientras se llevaba a cabo el pleno del partido de los Comunes.

Posteriormente, De Roux le pidió a Mancuso que se comunicara con él directamente, sin intermediarios, a lo cual siguió una carta del excomandante de las Autodefensas al presidente de la Comisión de la Verdad reiterando su propuesta y explicando por qué las verdades expuestas por sus hombres en los procesos de Justicia y Paz no han salido a la luz, según él, porque personas con poder han impedido que se conozcan.



"Tengo confianza en que la determinación de llegar a la No Repetición a través de la verdad nos ayudará a todos a superar el miedo natural ante riesgos sobre nuestras vidas y el miedo que nos sumerge en el silencio y el negacionismo. Más aún, espero que el testimonio de ustedes sea ante todo dignificación de las víctimas e incentive a otros responsables a ser parte de este acontecimiento de la verdad, la reparación y la reconciliación", manifiesta De Roux.



Por el momento no se conocen los detalles ni la fecha en la que se llevará a cabo ese encuentro. Mancuso sigue detenido en una cárcel de Estados Unidos, mientras se define su regreso a Colombia, luego de cumplir su pena en ese país.