Gobierno rechaza preocupación de la ONU por posible retoma de aspersión aérea de glifosato

Erika Mantilla

La viceministra de asuntos multilaterales, Adriana Mejía, rechazó el llamado de los siete relatores de la ONU con el que expresaron preocupación por la posibilidad de retomar la aspersión aérea con glifosato en Colombia.



El Gobierno Nacional asegura en una carta que los llamamientos urgentes solo proceden en casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas.



La misiva está dirigida a Beatriz Balbin, jefa de subdivisión de los procedimientos especiales de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.



"En nombre del Gobierno colombiano, me veo en la obligación de rechazar el llamamiento urgente que hacen los procedimientos especiales, dado que no cumple con los requisitos establecidos en el código de conducta que rige el desempeño de su mandato", dice en el documento.



Afirman que los procedimientos especiales prejuzgan, sin una base cierta para ello, cuando afirman que cualquier decisión del Gobierno de Colombia sobre este tema no cumpliría con las condiciones establecidas en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional, ni tampoco con las obligaciones internacionales en la materia.



En el llamamiento, los representantes de siete procedimientos especiales, expresan su preocupación por la intención del Estado colombiano de reactivar la aspersión aérea con glifosato para disminuir el número de hectáreas de cultivos de uso ilícito.



"Tengo a bien acusar recibo de la comunicación enviada por los Procedimientos Especiales, señalando que, en la presente oportunidad, el Estado se abstendrá de formular comentarios adicionales a los ya expuestos", destaca la carta.

