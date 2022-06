Comisión de la Verdad le entregó el informe final a las víctimas de conflicto

“La verdad abraza lo que el fuego arrasa” como mensaje y una tarima blanca con varias velas blancas de diferente tamaño que encendieron a pesar del fuerte viento y la lluvia de Bogotá, fueron el escenario en el que cientos de víctimas del conflicto armado recibieron el legado de la Comisión de la Verdad y expresaron sus voces y más profundos sentimientos.



En este espacio las voces de las víctimas fueron las protagonistas. Nelson Ramírez, quien fue soldado profesional y perdió una parte de su cuerpo en este conflicto, dijo que, por muchos años, miembros de la Fuerza Pública, como él, se han sentido en la oscuridad, pero la Comisión les ha dado luz.



“Nosotros como militares defendemos y defenderemos el tricolor de nuestro país, lo hacemos por nuestros colombianos, damos la vida, pero nos da mucha tristeza que recibiéramos del país colombiano un espaldarazo. Estos procesos de escucha nos permitieron contar nuestra historia, de nuestra madre, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, cuando no les podíamos explicar por qué habíamos perdido una pierna, un brazo, hasta la propia vida”, dijo Nelson mirando de lado a lado.

Jhon Fredy Orozco, quien fue secuestrado dos veces una por el ELN y por las extintas Farc, además de sufrir desplazamiento y ser parte de dos tomas guerrilleras, dijo que luego de un proceso largo en el que tenía mucho resentimiento logró sanar y mirar a quienes le hicieron daño con otros ojos. “Entender que detrás de él hay un ser humano también, que tuvo sus razones que lo motivaron a estar en el conflicto”.



Con la voz entrecortada, Flor Hilda Hernández, madre de Elkin Gustavo Moreno, quien fue asesinado y luego pasado como ‘falso positivo’, le dio las gracias a la Comisión, porque en esta pudo conocer la verdad de lo que pasó.



Además, leyó un mensaje que su hijo le dijo en su sueño: “Cuchita haz esta pregunta: Qué es un hijo. Un hijo es vida, es oxígeno, es fuerza, es amor, es luz, es un pedazo de corazón, te da una razón más para soñar, amar y vivir”.

La paz debe ser irreversible

En este encuentro, la comisionada Lucía González enalteció a las víctimas. Dijo que ellas fueron las que condujeron al país a los acuerdos de La Habana. “Con el dolor que pusieron al servicio de la verdad, nos han puesto en el camino de la reconciliación y con su capacidad inmensa de perdón, nos han puesto en el camino de la paz”.



"Colombia va a ser distinta gracias a las víctimas"

El presidente de la Comisión, Francisco de Roux, durante el evento, agradeció a las víctimas su fortaleza, porque gracias a esta se ha hecho posible que los colombianos empiecen a pensar que la guerra no puede volver a pasar.



“Colombia va a ser distinta gracias a ustedes, y las fotos que ustedes llevan de sus hermanos desaparecidos serán la foto de héroes de Colombia que llevaremos siempre”, dijo de Roux.

Cooperación internacional

Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea, dijo que la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad reafirmó su compromiso en continuar apoyando el diálogo, haciendo presencia en las regiones, empujando las puertas de la verdad, de la mano de las comunidades y con el Gobierno.



Además, dijo que Colombia logrará la no repetición del conflicto gracias a la juventud. “Siempre me he quedado impresionado con la sabiduría de la juventud colombiana y por su apuesta, por la paz, su voluntad de entender por qué las generaciones pasadas han entrado en este surco de violencia”.