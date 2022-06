"La verdad tiene un sentido que no es de la venganza": Petro ante la Comisión de la Verdad

El presidente electo, Gustavo Petro, recibió este martes las recomendaciones del informe final que la Comisión de la Verdad, encabezada por su presidente, Francisco de Roux, presenta a esta hora en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá.



En su primera intervención pública como presidente electo, Petro reiteró la importancia de continuar implementando la paz en todo el territorio nacional, reiteró que el comienzo de la entrega de la verdad no puede ser considerado como una forma de venganza.



“La aproximación a la verdad no puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese la extensión de las mismas armas, vueltas palabras, vueltas ideas, concepciones o interpretaciones de lo que ha acontecido, vueltas relatos, narraciones de tantas personas, miles quizás, que construyeron este informe, no puede ser un espacio de venganza”, expresó Petro en su discurso.

Lea también: General Zapateiro renunció a su cargo como comandante del Ejército Nacional



El presidente electo aseguró que el informe tiene que verse desde la posibilidad de llegar a una reconciliación social de la paz en todo el territorio nacional, además reiteró que muchos de los Gobiernos anteriores siempre intentaron contar con la expectativa de la paz en Colombia.



“Hay expectativas de la paz, de la posibilidad de una paz grande, la paz integral, la posibilidad de pasar a una era de paz en la historia de Colombia, no simplemente a cerrar conflictos para que empiecen unos nuevos conflictos armados, sino para que desaparezca el uso de las armas como el instrumento que desdice las posibilidades del acuerdo”, aseguró Petro.



El presidente aseguró que en las sociedades siempre habrá conflictos, pero expresó que ese tipo de situaciones no tienen que representar la violencia, por el contrario, permiten la construcción y la formación del diálogo entre los seres humanos.



“Cortar definitivamente los ciclos de la violencia implican, en mi opinión, cortar los ciclos de la venganza, cortar los ciclos de la retaliación, en donde una víctima otra vez se vuelve victimario, cortar los ciclos permanentes que nos llevan una y otra vez hacia la violencia, la violencia no está en nuestros genes, somos seres humanos, la violencia ha estado es en la forma de organizarnos, en la forma de nuestros relacionamientos”, expresó Petro.

Le puede interesar: El recurso de nulidad que busca dejar sin efecto el fallo sobre el aborto



Petro reiteró: “Cortar los ciclos de la venganza es lo mismo que cortar los ciclos de la violencia. La verdad tiene un sentido que no es de la venganza, sino que es la del diálogo, la del acuerdo, de la convivencia, es de la reconciliación”.



El presidente Petro recordó que fue criticado por el término del perdón social, pero reiteró que lo que sigue después de conocer la verdad es la posibilidad de que haya perdón social que permita crear otra historia de paz.



Finalmente, el presidente aseguró que todas las personas tienen una segunda oportunidad en la vida, además confirmó que las recomendaciones entregadas por la Comisión serán bastante tenidas en cuenta.