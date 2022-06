Gobierno hace un llamado para que colombianos no crucen fronteras de forma ilegal

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, hizo un llamado a los colombianos para que no crucen de forma ilegal la frontera entre México y Estados Unidos, arriesgando la vida, como lo han hecho diferentes personas en el mundo tratando de cruzar al país norteamericano pero que no lo logran.



“Las mafias de migrantes y de tráfico de personas los abusan, los violan, separan a los niños de sus familias, los dejan tirados en el desierto. Por eso es que hemos tenido el caso de tantos latinoamericanos muertos”, expresó Ramírez en declaraciones.



La vicepresidenta recopiló diferentes casos de colombianos que han intentado pasar la frontera para encontrarse con sus familiares o buscar nuevas oportunidades de vida, la mayoría de ellos han fallecido en el trayecto o han sido capturados por las autoridades de Estados Unidos.



Según datos entregados a la Cancillería por parte de la agencia para la Protección Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos, durante marzo se registraron 221.303 detenciones de personas que intentaron llegar al país norteamericano por las fronteras de México de manera ilegal, hasta el momento, es la cifra más alta registrada desde hace dos décadas.



Desde la Cancillería, Ramírez está promoviendo la campaña ‘No es como lo pintan’ en la cual le envía un mensaje a los colombianos para que no arriesguen su vida cruzando de forma ilegal.



“Es un gran error, no vale la pena que lo hagan, no es cierto que llegar a Estados Unidos sea sencillo. Estar indocumentado es un riesgo, es un riesgo enfrentarse a la autoridad, a que lo maten por quitarle la plata, a que violen a las mujeres, estar en un país ajeno de forma ilegal es una gran error”, expresó Ramírez.