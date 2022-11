Comenzó reunión clave para definir evacuación preventiva por inicio de Hidroituango 

Miembros del Gobierno Nacional y de Empresas Públicas de Medellín se reúnen a esta hora en el Puesto de Mando Unificado, donde se discuten los escenarios de riesgo por la entrada en funcionamiento de Hidroituango, que tendría que iniciar el 30 de noviembre.

A la mesa llegaron las partes con posiciones divididas frente a los riesgos que existen sobre el proyecto. Mientras el Gobierno Nacional asegura que se debe realizar una evacuación preventiva, desde la empresa antioqueña señalan que el proyecto no está en un nivel de riesgo mayor.



“Nosotros no tenemos ningún tipo de temor. Incluso el día que eso prenda me les paro acá si quieren. El proyecto está controlado, es estable y solo va a entrar en operación cuando sea seguro y confiable”, expresó el gerente de EPM, Jorge Andrés Carillo.



El directivo de EPM entregó “un mensaje a no alarmarse, no paniquearse. El proyecto está controlado y no hay ningún riesgo de colapso”.



Por su parte, el Gobierno Nacional, en cabeza del director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava Sánchez, manifestó que estos escenarios deben tomarse con mayor cuidado, porque sobre las decisiones que allí se tomen recaerán las responsabilidades.



“Esperamos que al final no suceda nada, pero donde llegue a suceder algo aquí va a haber responsabilidades. Nuestro deber es advertir. Nosotros estamos recomendando y exigiendo que se hagan las evacuaciones preventivas”, señaló Pava.



El funcionario manifestó que esta se debe hacer sobre todo en el sitio que se considera de alerta roja, que es la zona más próxima a la zona del proyecto. “¿A partir de cuándo y hasta cuándo? Eso debe decirlo EPM, que conoce los escenarios de riesgo”, dijo el director de la Ungrd.