Colombia presentó su última defensa en el caso contra Nicaragua en La Haya, ¿qué sigue ahora?

“Colombia hizo una presentación muy completa e integrada, donde explicó por qué tiene unos derechos claros a la zona contigua, a tener presencia, a observar, a informar. Es decir, defendió claramente todas sus posiciones y además atacó muy claramente los argumentos de Nicaragua. Yo creo que, desde esa perspectiva, el balance de la reunión es muy bueno”.



Así se expresó Carlos Gustavo Arrieta, agente del Estado colombiano ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, con sede en La Haya, por la demanda interpuesta por el Gobierno de Managua por supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Caribe.



Esto después de que ayer tuviera lugar la última intervención de los abogados defensores del país en la audiencia citada por el alto tribunal.



Arrieta agregó que, con respecto a las contrademandas interpuestas por el Gobierno Nacional, el balance es “aún mejor”, porque quedó muy clara la posición de Colombia con respecto a los raízales del Archipiélago de San Andrés y Providencia y con relación al decreto ilegal que expidió el Ejecutivo del país centroamericano.



En efecto, la presentación de Colombia en el Palacio de la Paz tuvo dos partes: en la primera, refutó los argumentos presentados el pasado lunes por la delegación nicaragüense y en la segunda expuso sus contrademandas por la violación de los derechos de pesca que le vulneran a la comunidad raizal y por la falta de legalidad internacional de las líneas de base a partir de los cuales Managua mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe.

​

“De tal manera que, obviamente nadie puede saber lo que va a pasar en un proceso, pero Colombia se defendió muy bien, con unos argumentos muy fuertes. Yo vi a unos jueces muy atentos, oyendo mucho lo que decía Colombia y la verdad es que sentí que había una fluidez desde el principio hasta el final, que fue muy buena”, aseguró el agente.

Esa última intervención ante la Corte estuvo acompañada por la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, quien viajó a La Haya para revisar con los agentes y los abogados internacionales encargados de la defensa del Estado colombiano las líneas generales de la estrategia jurídica desplegada ante los jueces.



Al final de la jornada, ella coincidió con un balance favorable al país: “Colombia argumentó que este caso se trata de los derechos y las libertades de ambos países en el área. No se trata del fallo del 2012. Nicaragua ha pretendido distorsionar este caso y Colombia, por el contrario, ha demostrado que su actitud siempre ha sido respetuosa del Derecho Internacional y que nuestro país no ha violado los derechos de Nicaragua”.



Agregó que las dos contrademandas interpuestas por Colombia constituyen la ofensiva del país contra Nicaragua y en ellas se ha demostrado cómo el Gobierno centroamericano no solo ha violado los derechos de los raizales en los bancos de pesca tradicionales, sino que también ha hecho amenazas que impiden que ellos tengan un acceso pacífico a sus faenas de subsistencia.



Esto último sucede porque “cuando se sienten amedrentados y atemorizados por los barcos nicaragüenses, simplemente se abstienen de hacer la pesca que necesitan para sobrevivir”, enfatizó la Vicepresidenta.



De acuerdo con la funcionaria, ayer también se demostró hoy cómo Nicaragua viola el Derecho Internacional cuando se adjudica de manera unilateral, por un decreto expedido en ese país, áreas marinas que no le pertenecen”.

​

Mañana, la delegación nicaragüense cerrará las audiencias dando respuesta a lo expuesto ayer por la defensa Colombia y lo que se espera es que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emita su fallo final durante los próximos seis meses o a más tardar en un año.

Otras reuniones

Tras sostener una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, informó ayer que él visitará a Colombia este año.



La funcionaria informó que le presentó a Khan los avances judiciales más importantes que se han producido en los últimos años en relación con los cinco temas que monitorea la Corte en el marco del examen preliminar a Colombia.



Según indicó, el Gobierno Duque considera ese tribunal como un aliado en su lucha contra la impunidad y agradece las contribuciones que ha hecho a los procedimientos judiciales internos.



La Vicepresidenta también se reunió en La Haya con Fernando Arias, director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, ante quien reafirmó el compromiso del país con la Convención sobre Armas Químicas y con esa entidad, cuya finalidad es la prohibición de la producción y el empleo de este tipo de armas de destrucción masiva.



Como parte de la agenda en La Haya, Ramírez también se entrevistó con la directora ejecutiva de Europol, Catherine de Bolle, con quien trató el problema mundial de las drogas.