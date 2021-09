Caso de Mintic y Centros Poblados crece como 'bola de nieve': tres nuevos salpicados

El escándalo generado alrededor del caducado contrato que firmó el Ministerio de las Telecomunicaciones con la Unión Temporal Centros Poblados para dotar de internet a las escuelas de las zonas más alejadas del país saltó al plano político.



Esto luego de que la exministra Karen Abudinen asegurara que Armando Benedetti la llamó para plantearle que no caducara el convenio mediante el cual se le había otorgado a esa firma la licitación por $1,2 billones, de los cuales $70.000 se encuentran desaparecidos, según las denuncias.



“Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: caducar el contrato. Yo no negocio ni cedo ante corruptos”, escribió la exfuncionaria en su cuenta de Twitter, luego de que el congresista negara tal señalamiento.



La nueva polémica surgió después de que el fin de semana circularan versiones que, según el propio Benedetti, indicaban que él y otros congresistas como Miguel Gómez Amín, Antonio Luis Zabarain y Daira de Jesús Galvis habrían tratado de intervenir ante la Mintic en ese sentido.

​

“Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se ‘abudinearon’ la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”, dijo en la misma red social el ahora integrante del Pacto Histórico, al conocer los rumores.

Lea además: Los vínculos de Emilio Tapia con dos contratos de Emcali que están en la mira de la Fiscalía



Lo cierto es que este lunes mismo Benedetti y Gómez fueron denunciados ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, en cabeza de Henry Anaya, para que se indague su presunta intervención ante Abudinen, quien renunció en medio del escándalo.



De acuerdo con información de ayer mismo, la denuncia, por reparto, le correspondió al magistrado Misael Rodríguez Castellanos, en tanto que la opinión pública está a la espera de que se conozcan más políticos implicados en el sonado caso de corrupción.



Esto después de que Emilio Tapia, quien fue enviado a prisión el viernes anterior por su presunta participación en la adjudicación del cuestionado contrato, también refiriera en días pasados ante la Fiscalía General de la Nación que algunos congresistas se habrían comunicado con miembros del Gobierno Nacional para solicitar que no caducaran el contrato.



“Le quiero jurar por la vida de mis hijos que yo hasta hace tres semanas es que he escuchado la palabra Centros Poblados, antes nunca en mi vida la había escuchado. Quiero decirlo categóricamente: nunca ha habido una llamada para favorecer a nadie y mucho menos a gente que yo no conozco”, le aseguró ayer Benedetti a los periodistas de La W Radio.



Y añadió: “¿Por qué si yo llamé a Karen Abudinen y, había algo de corrupción en la llamada, no lo denunció automáticamente?, ¿por qué ella no salió a decir eso que está diciendo? Un funcionario público, si ve que alguien está haciendo algo en corrupción, tiene que demandarlo automáticamente”.



El anuncio de que ‘prenderá el ventilador’ de parte de Tapias se dio luego de que uno de los testigos principales de la Fiscalía en el proceso judicial se comprometiera a entregar los nombres de los políticos implicados en esta nueva fase del escándalo Mintic.



De acuerdo con versiones de prensa, el testigo, a quien el ente acusador mantiene en completo anonimato, tras conocer el ruido generado en la opinión pública del país al conocerse sobre las pólizas y las garantías falsas presentadas por los adjudicatarios, aseguró que políticos, entre ellos algunos pertenecientes a la Costa, “llamaron al Ministerio para que no caducara dicho contrato, sino que lo cediera a un tercero”.

Guido Nule, implicado

De acuerdo con La W Radio, Guido Nule, quien fuera condenado por haber participado en el carrusel de la contratación en Bogotá, estaría detrás de la estructuración y la presentación de la oferta de la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de las Tecnologías y las Telecomunicaciones, cuando estaba a cargo de Karen Abudinen.



Según la emisora, Nule “trabajó con su primo segundo ‘Alfredito’ Amín Jesús Yaber para entregar” la documentación necesaria para la participar en la adjudicación.



“Un testigo cercano al proceso le contó a este medio que uno de los principales testigos de la Fiscalía en el caso Mintic, el señor ‘Alfredito’ Amín Jesús Yaber, no actuó solo. La asesoría, estructuración y presentación de la oferta habría sido un trabajo en conjunto con uno de los primos Nule, responsable por el desfalco en Bogotá”, agregó el medio radial.



Según la misma fuente, “el padre de ‘Alfredito’ es Alfredo Amín, primo de Guido Nule Amín, padre de Guido Nule Marino, por lo que estos dos contratistas son primos en segundo grado y para el trabajo de diseño de la propuesta de Centros Poblados el padre de Guido Nule le recomendó su hijo a Alfredito para trabajar con él”.



Y agrega que “tanto Amín como Guido Nule habrían estado encargados de realizar algunos trámites para la presentación de la oferta y sus anexos. Incluso habría sido Guido quien le ordenó a Amín la entrega del documento. Sin embargo, el testigo le contó a La W que, tras conocerse el escándalo de Centros Poblados, ’Alfredito’ “se había retirado de cualquier nexo con Guido hijo por un acuerdo entre los dos”.

“No soy yo”

El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, negó ayer cualquier vínculo con el escándalo del Mintic y aseguró que es amigo de la exministra.



Sobre su supuesta intervención para frenar la caducidad, dijo que lo están confundiendo con un homónimo de un tío suyo de apellido Amín.