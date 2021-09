Colombia busca homologar certificado de vacunación anticovid en la Unión Europea

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez discutió con altos funcionarios de la Unión Europea la posibilidad de homologación mutua de los certificados de vacunación anticovid, para facilitar los viajes no esenciales.



Colombia ha desarrollado su propio certificado digital de vacunación contra el covid-19 y por ello el país ha discutido en Bruselas "sobre homologar las aplicaciones para que las personas con la certificación colombiana puedan ingresar" al espacio europeo, dijo la Canciller este jueves.



En una conferencia de prensa al fin de su visita a Bruselas, Ramírez dijo que la meta del gobierno colombiano es alcanzar la inmunización del 70 % de la población del país "a finales del mes de octubre".



Además, dijo que el gobierno espera lograr avances concretos sobre la homologación mutua de certificados sanitarios con la Unión Europea "antes de diciembre".

Esta semana, los embajadores ante la Unión Europea aprobaron reincorporar a Uruguay a la lista de países cuyos ciudadanos están autorizados a realizar viajes no esenciales al espacio europeo. El país sudamericano había sido removido del listado en diciembre pasado.



La posibilidad de que Colombia sea añadido a esa lista no fue objeto de discusiones en esta visita, "pero tenemos esa expectativa. Es algo que aún queremos investigar más y conocer mejor los requisitos para ese estatus, pero más adelante", manifestó la Vicepresidenta.



En contrapartida, dijo la funcionaria, los ciudadanos europeos que tengan la certificación digital europea no enfrentan ninguna restricción para ingresar a Colombia.



En Bruselas, Marta Lucía Ramírez se reunió con la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakydes, y los vicepresidentes de la Comisión Europea Margaritis Schinas y Valdis Dombrovskis, entre otros.