La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo el jueves que la variante del coronavirus llamada "mu" es "potencialmente preocupante", aunque todavía no existen datos que muestren si superará a la delta.



Mu, que fue detectada por primera vez en Colombia en enero y cuya nomenclatura científica es B.1.621, había sido clasificada como "variante de interés" por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La EMA, aunque está centrada en la variante delta, altamente transmisible, también "está investigando otras variantes que pueden propagase, como la lambda (identificada en Perú) y más recientemente la mu", declaró Marco Cavaleri, responsable de la estrategia de vacunas del regulador.



"La (variante) mu podría ser potencialmente más preocupante porque podría mostrar un posible riesgo de inmunoevasión", o resistencia a las vacunas, precisó en una rueda de prensa.



La EMA hablará con los centros de investigación de vacunas sobre la eficacia de los fármacos contra la variante mu.



"Pero no tenemos datos que muestren que la variante mu se propaga tanto o que tenga posibilidades de superar a la variante delta como cepa dominante", destacó no obstante.



Todos los virus, también el SARS-CoV-2 responsable del covid-19, mutan con el tiempo. La mayoría de modificaciones tienen poca o ninguna incidencia en las características del virus.

Pero algunas mutaciones pueden afectar la forma en que se propaga, la gravedad de la enfermedad o la eficacia de los medicamentos.



Actualmente, la OMS considera que cuatro variantes del SARS-CoV-2 son preocupantes, entre ellas la alfa (presente en 193 países) y la delta (170 países). El desarrollo de otras cinco, incluida la mu, está siendo analizado.