Claudia López, alcaldesa de Bogotá, informó que se volvió a contagiar de covid-19

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, informó en la noche de este lunes que dio positivo para covid-19, con síntomas leves.



"Este fin de semana tuve algunos síntomas y hoy (lunes) por precaución me hice una prueba PCR de covid-19 y salí positiva. Me acaban de hacer mi chequeo médico y afortunadamente todos mis signos vitales y demás están bien y solo tengo algunos síntomas como de gripa", dijo López en un video que publicó en su cuenta de Twitter.

He dado positiva para Covid. Gracias a mi esquema de vacunación completo, tengo síntomas leves y seguiré trabajando desde casa.



Por favor vacúnense! Todas las vacunas funcionan, evitan riesgos mortales y salvan vidas!

Hoy @MinSaludCol informó que ómicron ya circula en Colombia. pic.twitter.com/FmM2cdvZ3d — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) December 21, 2021

López atribuyó a la vacuna anticovid su buen estado de salud frente al contagio e igualmente recordó que según el ministerio de Salud, la variante ómicron ya circula en el territorio nacional.



"La vacuna evita que si nos contagiamos de covid esto se agrave y terminemos en hospitalización o en cuidado intensivo, pero quienes no están vacunados realmente corren un gran riesgo, un riesgo que tiene que ser mortal y ahora como lo comentó el Ministerio de Salud está circulando la variante ómicron en Colombia".



Esta no es la primera vez que la alcaldesa de Bogota se contagia de covid-19, pues en mayo de 2021 anunció que: "Después de un año de muchos cuidados finalmente me ha dado covid" y al igual que en esta oportunidad, comentó que: "mis signos vitales están bien, solo tengo un poco de malestar y cansancio".



La alcaldesa finalizó su comunicado anunciando que continuará trabajando desde casa y de igual modo invitó a los bogotanos a cuidar su salud, vacunarse contra la covid 19 y no usar pólvora en esta temporada decembrina.



Ómicron

Datos del ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la red genómica nacional, revelaron que se han detectado tres casos de esta variante en Colombia.



Según el ministro de Salud , Fernando Ruiz se trata de: "viajeros, dos de ellos provenientes de Estados Unidos y uno de España”.



El funcionario invitó a mantener las medidas de autocuidado frente a la presencia de ómicron, "especialmente en estas festividades donde la gente se agrupa y hay mayor contacto intergeneracional, lo que puede generar un mayor nivel de contagio".



"La protección es fundamentalmente la vacunación, de manera que invitamos a todas las personas mayores de 18 años que ya hayan cumplido los seis meses de aplicación de la última dosis de vacuna a inmunizarse. Hay vacunas disponibles en toda Colombia, y lo importante es tener muy en cuenta que si nos protegemos, protegemos a nuestras familias y a toda la comunidad", agregó Ruiz.