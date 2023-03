Chats de Whatsapp evidenciarían que el 'Clan del Golfo' está detrás del paro minero

Desde principios de marzo las regiones del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba se encuentran incomunicadas por cuenta del paro minero. Los actos vandálicos han llevado al cierre a instituciones educativas y establecimientos comerciales.



El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, asegura tener pruebas de que el Clan del Golfo estaría amenazando a la población para obligarlos a participar en el paro minero.



"La evidencia es que los WhatsApp que mandan en los diferentes municipios a los comerciantes para que cierren son los de esa estructura. Se han capturado por parte del Ejército miembros de esa organización en el paro", señaló en diálogo con El Tiempo.



Al parecer, el grupo narcotraficante busca generar presión contra los recientes operativos que ha venido adelantando el Ejército Nacional contra la minería ilegal.



Cabe resaltar que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se ha mantenido firme en la lucha contra las finanzas provenientes de la minería ilegal, con las cuales se enriquecen los grupos criminales.



“la orden es perentoria: guerra total contra las finanzas criminales. Hoy, en el Bajo Cauca antioqueño, fueron destruidas cinco grandes dragas que generaban riqueza a las organizaciones armadas ilegales", señaló.



Se cree que el Clan del Golfo estaría instrumentalizando a pequeños mineros, transportadores y contratistas, obligándolos a participar en el paro.



"Integrantes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del 'clan del Golfo, liderada por alias Gonzalito, han amenazado directamente a pequeños mineros, comerciantes, transportadores y contratistas de obra pública para que suspendan actividades económicas. En algunos casos, han hecho cobros hasta de 2 millones de pesos como retaliación por no ceder a las pretensiones", indicó Oswaldo Zapata, secretario de Seguridad de Antioquia.



Líderes de organizaciones mineras como Saúl Bedoya han pedido a la opinión pública y a las autoridades que no se les estigmatice. La protesta, según él, busca acordar diálogos con el Gobierno para avanzar en la formalización de los gremios mineros que pertenecen a empresas legalmente constituidas.



“No aceptamos es que se estigmatice el gremio minero como criminal o ilegal, que a inmerso del gremio minero ha habido cosas distintas, eso es otra cosa como las ha habido por años, décadas en el país, porque se está estigmatizando al gremio minero”, indicó Saúl a los medios.



Hasta el momento han sido capturadas 29 personas que,según Onaldo Córdoba, defensor del Pueblo en el Bajo Cauca, no pertenecen a los gremios mineros.



En colaboración con la Fuerza Pública se están estableciendo corredores humanitarios.