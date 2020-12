Centrales obreras insisten en un salario mínimo de un millón de pesos

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunió este jueves por sexta vez en las últimas dos semanas, para la definición del salario mínimo del próximo año, donde las centrales obreras insistieron en un incremento de un millón de pesos.



El primer plazo para una concertación entre las partes venció el pasado martes 15 de diciembre, según lo estipula la Ley 278 de 1996, en su artículo 8, parágrafo Inc 1, por lo que las centrales obreras presentaron las salvedades unificadas a su propuesta de incremento para el salario mínimo de 2021.



La propuesta se enmarcó en un aumento del salario que reciben cerca de tres millones de colombianos a un millón de pesos, más auxilio de transporte de 120.000 pesos, lo que representa cerca del 14 %, con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.



Las centrales obreras también piden que el Gobierno Nacional asuma los nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas; una renta básica para los colombianos de menores ingresos y la formalización de los contratistas del sector estatal.



El presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, dijo que se debe estimular el poder adquisitivo de los trabajadores con un incremento generoso y envió un mensaje claro al Gobierno Nacional, que seguramente definirá el aumento por decreto.



“No se puede hablar del desarrollo de un país, no se puede ufanar un gobierno de haber ingresado al grupo de países ricos de la OCDE, con gente aguantando hambre, con gente que con el salario mínimo no compra sino la mitad de la canasta familiar”, señaló.



El dirigente agregó que “no se puede descargar el peso de la crisis y los efectos de la pandemia sobre los hombros de quienes no tienen nada que ver, entre otras cosas, porque la cifra controlada de inflación que hablan se debe a que la gente dejó de comprar, la gente no está comprando”.



Los gremios, por su parte, solicitaron más tiempo para justificar su ofrecimiento y propusieron se convocara un nuevo encuentro, planteado para este viernes 18 de diciembre en horas de la mañana. La propuesta de los empresarios está en el 2 %.



Esta propuesta, según los empresarios, se elaboró teniendo en cuenta la inflación causada a noviembre de 2019, que estuvo cercana al 1,5 %, a la alta tasa de desempleo que todavía se evidencia en el país, sobre el 14,7 %, y la tasa de informalidad del 59,2 %.

¿Qué dice el Gobierno?



El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se refirió este jueves al incremento del salario mínimo para el próximo año. Aunque manifestó que se debe dejar que terminen los estudios respectivos, expresó que es razonable que el aumento sea del 2 %, como la propuestas de los empresarios.



Según explicó el funcionario al diario La República, la base que se debe tomar para la discusión es el aumento de la inflación, que según él para este año estará en 1,5 % y para el primer trimestre de 2021 en 2,5 %.



“El 2 % debe ser el punto de llegada, no veo por qué con este desempleo e informalidad se le ponga unos incrementos justo en el año que está tratando de rebotar, me parece que es justo el 2 % y además es razonable”, dijo Carrasquilla.