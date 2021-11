Carné de vacunación no será necesario para ir a hacer compras el Día sin IVA

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que durante la jornada de día sin IVA de este viernes no será requisito presentar el carnet de vacunación anticovid para ingresar a los centros comerciales.



Sin embargo, el Ministro explicó que el certificado de inmunización sí deberá ser presentado para ingresar a todos los lugares de ocio que estén ubicados en el interior de los centros comerciales, o en cualquier sector de las ciudades.



"Durante el día sin IVA para el ingreso a los centros comerciales no se exige la presentación del carnet de vacunación. Los lugares de ocio de los centros comerciales o de cualquier ubicación sí deben exigirlo, pero no para la adquisición de bienes esenciales", detalló Ruiz.

De acuerdo con lo informado, aunque en esta oportunidad no tendrán que verificar que las personas estén vacunadas, los administradores de los centros comerciales sí deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos, como lo son el control del aforo el uso del tapabocas, el distanciamiento y el lavado o desinfección de manos.



"Se deberá monitorear el aforo general y el cumplimiento estricto de todas las normas. Es importante que los gremios de comerciantes y los que agrupan los diferentes tipos de establecimientos nos ayuden en la implementación de estas medidas", comentó.



Entre tanto, el Ministro hizo un llamado a la ciudadanía acceder a la jornada de exención del impuesto del 19% por internet, para así evitar aglomeraciones. "Recomendamos las compras virtuales y la extensión de horarios en los comercios para prevenir que la gente se agolpe y tenga una mayor probabilidad de contagio", precisó.



Cabe recordar que, por ahora, no están obligados a exigir el carnet de vacunación los supermercados, plazas de mercado y aquellos lugares donde se realicen compras de elementos esenciales.



Día sin IVA en Cali

Con relación a la jornada del día sin IVA en Cali, la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, confirmó que en la ciudad se exigirá el carnet para ingresar espacios de ocio como bares, discotecas, gastrobares y eventos masivos.



"En este día sin IVA no es obligatorio el carnet de vacunación, no se va a exigir en los centros comerciales ni en establecimientos de elementos de necesidades básicas", aseveró Torres.



Con relación a las medidas de bioseguridad, la Secretaría pidió a la ciudadanía ser estricta con el cumplimento del uso de tapabocas y de distanciamiento. Y, además, recalcó que en los lugares de la ciudad donde sí será exigido, las personas podrán presentar el certificado de inmunización de manera física o digital.



"Es importante que los administradores y dueños de establecimientos estén pendientes de exigir el uso del tapabocas y de la desinfección de manos permanente; además, deben verificar los aforos", puntualizó.