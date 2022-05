Candidatos a la Presidencia reaccionaron a la extradición de alias Otoniel a EE.UU.

Los diferentes aspirantes a la Presidencia de Colombia reaccionaron a la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, hacia Estados Unidos, la cual finalmente se concretó en la tarde de este miércoles.



Uno de ellos el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, aseguró que la extradición es un triunfo para Colombia.



“‘Otoniel’ es uno de los peores criminales que ha tenido Colombia. Yo celebro que en este momento esté siendo extraditado y que pague por sus delitos, que una vez termine de pagar por esos delitos de narcotráfico y por todo lo que sea juzgado en el exterior, vuelva a Colombia a pagar sus penas, que responda ante sus víctimas y le responda al país”, aseguró Gutiérrez en declaraciones.

Lea además: En imágenes: los momentos previos a la extradición de 'Otoniel' a Estados Unidos



Por su parte, el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, reconoció la importancia de la extradición, pero también resaltó que es importante reparar a las víctimas de ‘Otoniel’.



“Siempre es importante y tenemos que reconocer la captura de un criminal, este señor era un criminal de marca mayor, sinónimo de destrucción en todos los sentidos posibles, pero al mismo tiempo tenemos que tener la verdad en nuestro país, nuestro país está lleno de víctimas que no ha sido reparadas, que no saben la verdad y que no han visto la justicia, que se vaya nos deja muchos vacíos, empezó a hablar, dijo algunas cosas y Colombia tiene que saber la verdad”, aseguró Fajardo.



La candidata de Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, aseguró que esta decisión es una muestra de que la justicia colombiana si operó.



“No queremos que se lleve la verdad, en Estados Unidos la vida va ser protegida, vamos a tener fiscales que van a ir a los Estados Unidos, a tratar de saber que es lo que él nos tiene que contar, para las víctimas es muy importante la verdad de ‘Otoniel’, sabemos que tiene secretos sobre personas importantes, adicionalmente de todos los hechos sangrientos en los que se ha visto involucrado”, afirmó Betancourt.

Lea también: "Regresará a pagar los crímenes que cometió en el país": Duque tras extradición de 'Otoniel'



El candidato John Milton Rodríguez aseguró: “Con ‘Otoniel’ no nos podía pasar lo que nos pasó con Santrich, por eso celebro que se haga justicia en el caso de este criminal, que responda por todos sus delitos y que responda a la víctimas que él sentenció a la muerte, a la injusticia, al destierro de sus tierras, son muchos los delitos, es mucha la maldad cometida”.



Hasta el momento, candidatos como Gustavo Petro, Enrique Gómez, Rodolfo Hernández y Luis Pérez no se han referido a la extradición.