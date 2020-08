Salvatore Mancuso: Cancillería admite que no ha solicitado formalmente la extradición

Alejandro Cabra Hernandez

El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que no se ha formalizado la solicitud de extradición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Estados Unidos, presentada el pasado 20 de agosto, debido a que no se han traducido todos los documentos.



“Una vez el ministerio cuente con la traducción de todos los demás documentos aportados por el Tribunal, se procederá a formalizar la solicitud de extradición ante el Departamento de Estado”, señala el comunicado.



Sin embargo, la entidad asegura que sí pidió su captura con fines de extradición el pasado 20 de agosto, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá les remitiera una orden de captura emitida el 11 de ese mismo mes, que contiene aproximadamente 2115 folios de documentos anexos.



“A la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha sido notificado de ninguna decisión por parte del Departamento de Estado en relación con la solicitud de detención radicada el 20 de agosto”, agrega la Cancillería.



Por su parte, el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, señaló que pese a que Estados Unidos decidió deportar a Salvatore Mancuso a Italia, la justicia norteamericana no ha negado las solicitudes de extradición vigentes que hay en su contra.



“Las dos solicitudes de extradición presentadas al Departamento de Estado de Estados Unidos por requerimiento de la sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, previa verificación del cumplimiento de requisitos de ley por parte del Ministerio de Justicia, a la fecha no han sido negadas por las autoridades estadounidenses”, señaló el alto comisionado para la paz.



Según Ceballos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos continúa adelantando el estudio de estas dos solicitudes y el Gobierno ha atendido de manera oportuna todos los requerimientos de información adicional y aclaraciones que han sido solicitadas por las autoridades norteamericanas, relacionadas con el funcionamiento de la justicia transicional colombiana.



Esta semana se conoció que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidió deportar a Salvatore Mancuso a Italia el próximo 4 de septiembre, debido a que el exjefe paramilitar tiene nacionalidad de ese país.