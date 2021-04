Bogotá entró en alerta naranja por situación del covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que la ciudad pasó de alerta amarilla a alerta naranja por cuenta de la situación epidemiológica del covid-19 en la capital.



Ante esta situación, las autoridades sanitarias de la ciudad adoptaron dos medidas. La primera de ellas la suspensión de todos los procedimientos de mediana y alta complejidad que no sean urgentes, medida que se adapta con el fin de que no aumenten las solicitudes de UCI no covid.



Como segunda medida, la Alcaldía convocó a todas las EPS e IPS de la ciudad con el fin de verificar la expansión de la capacidad hospitalaria y de rastreo. Las entidades están citadas a una reunión este lunes a las 6 de la tarde para coordinar el plan de expansión para las próximas tres semanas.



Con las IPS se coordinará una expansión de entre 150 y 160 camas UCI por semana. Además, se instará a maximizar el número de pruebas y el seguimiento y cerco epidemiológico de casos y contactos de covid-19 en la ciudad.



La alcaldesa de Bogotá también anunció que este lunes a las dos de la tarde se realizará una reunión con el comité epidemiológico nacional con el fin de determinar otras medidas necesarias para frenar la expansión del covid-19 en la capital.



Aunque el Gobierno Nacional recomendó a la ciudad aplicar pico y cédula y toque de queda entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, en el comité epidemiológico se discutirá si estas son las medidas más apropiadas o si es necesario implementar otras.

“Pondremos a consideración otras medidas más eficaces. Si pico y placa con toque de queda u otras combinaciones de medidas. Llegaremos a un acuerdo y anunciaremos medidas adicionales a mediados o final de la tarde cuando finalice la reunión con el comité epidemiológico nacional”, afirmó la alcaldesa.



La funcionaria explicó que antes de la Semana Santa, la capital reportaba un nivel de ocupación de UCI covid del 55%, mientras que hoy las UCI covid están al 64,6% de ocupación.



“Aunque todavía los indicadores son menores al 70%, nos preocupa el crecimiento de 10 puntos en los últimos días. Pero sobre todo preocupa el número de solicitudes de UCI covid que está recibiendo el CRUE”, indicó López, que explicó que antes de Semana Santa el CRUE recibía 52 solicitudes de UCI covid, mientras que hoy recibió 114 solicitudes de UCI covid.



Según la alcaldesa, la ciudad subió a alerta naranja, pues aunque el nivel de transmisión comunitaria del virus se mantiene en nivel dos, se reporta una mayor presión hospitalaria que antes de la semana mayor.



Además, indicó que el tercer pico ya comenzó, pero la intensidad del mismo dependerá del comportamiento ciudadano y del cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los bogotanos.



La mandataria reiteró la recomendación a los ciudadanos a quedarse en casa si no tomaron las medidas y cuidados suficientes contra el covid-19 durante esta Semana Santa.



Así las cosas, en la tarde de este lunes la alcaldesa anunciará nuevas medidas para contener la transmisión del virus y nivelar la ocupación hospitalaria.