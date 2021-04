Barranquilla y Atlántico, en confinamiento total este fin de semana por covid-19 

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las autoridades de Barranquilla y el Atlántico decretaron toque de queda continuo durante este fin de semana como medida contra el covid-19.



La restricción iniciará a las 6:00 p.m. del viernes 9 de abril y concluirá a las 5:00 a.m. del lunes 12 de abril, según explicaron este jueves en una declaración conjunta el alcalde Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera.



"Esto quiere decir que quedamos totalmente confinados durante el fin de semana", dijo la gobernadora.



Noguera precisó que durante este toque de queda habrá "ley seca y se suspenderá la alternancia", además estarán cerradas "las playas, los billares y las discotecas completamente".



Los mandatarios aseguraron que entre el 12 y 19 de abril, Barranquilla y el Atlántico tendrán toque de queda entre 6:00 p.m. y 5:00 a.m.



Durante estos días también entrará en vigencia el pico y cédula en Barranquilla.



"Tomamos las medidas con el objetivo de bajar la tasa de contagios", apuntó Pumarejo.



El alcalde precisó que la vacunación no se detendrá durante este fin de semana de confinamiento.



"Los puntos de vacunación estarán abiertos. No habrá restricción para irse a vacunar", añadió.



Atlántico, cuarta región de Colombia con más contagios, registra 169.730 casos de covid-19 desde la llega de la pandemia al país, en marzo de 2020.