Barranquilla sería la primera ciudad del país en superar pico de contagios de covid-19, dice el Alcalde

Erika Mantilla

“La ciudad de Barranquilla empezó a ganarle la batalla al covid-19”, declaró este lunes el alcalde Jaime Pumarejo Heins al revelar las cifras entregadas en el más reciente boletín del Ministerio de Salud sobre la enfermedad y la emergencia sanitaria.



Pumarejo citó cifras de la Alcaldía Distrital, del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud y estimó que Barranquilla sería la primera capital de Colombia en alcanzar el pico de la pandemia y también la primera en empezar a superar dicha fase de la pandemia.



Resaltó el comportamiento de la ciudadanía, especialmente en los días más críticos y pidió no bajar la guardia, por lo que anunció un nuevo paquete de medidas que regirá desde el 16 de julio en la capital del Atlántico, una de las más golpeadas por el coronavirus.

Indicó que el próximo 21 de julio empieza la fase de reactivación económica y social en Barranquilla, con la apertura del comercio local.



También se levantará la ley seca, que regirá hasta el 16 de julio, cuando se celebra el día de la Virgen del Carmen.



Apoyándose en gráficas que registran el comportamiento que ha venido mostrando la pandemia en Barranquilla, el mandatario local explicó que hay tres razones que sustentan el anuncio: la evolución del ciclo epidemiológico; las medidas restrictivas que se adoptaron en la ciudad, en algunos casos severas pero necesarias; y la sensibilidad de la ciudadanía, que entendió finalmente la gravedad de esta amenaza.

Cifras positivas

Del total de contagiados de covid-19 reportados hasta el 13 de julio (18.748), el 43.8 % están recuperados. El 19 de junio los recuperados correspondían al 22 %.



“Lastimosamente el 6% ha fallecido, y de estos el 72% hacen parte de la población de adultos mayores”, dijo el mandatario.



Según la Estimación del Número Reproductivo Efectivo, del INS, la tasa de contagio de la ciudad, que llegó a ser de 4 (en el peor momento, cada portador contagiaba a cuatro personas), está hoy en 0,58 con corte a 3 de julio.



Desde el día que la ciudad alcanzó el número más alto de fallecidos por muerte natural no fetal en la ciudad (91), empezó a bajar. El fin de semana que acaba de transcurrir, alcanzó un promedio de 35 fallecidos diarios. De mantenerse la tendencia de los últimos 30 días, volverá a tener nuestros histórico de muertes por causas naturales dentro de seis semanas.



La ocupación de UCI, que llegó a estar por encima del 90%, bajó a 73%. Las remisiones solicitadas al CRUE, que llegaron a ser de 29 por día, llegaron a 11 de julio, a 9 diarias.



Pese a las cifras positivas, el funcionario advirtió que "el peligro no ha pasado, el virus no se ha ido, no podemos bajar la guardia".



Indicó que de mantenerse la tendencia que hoy muestra, Barranquilla bajará su nivel de alerta y pasará de naranja a amarilla el 21 de julio.



“En su momento declaramos la alerta naranja, porque la capacidad hospitalaria de la ciudad estaba excedida por la demanda. Nuestra ocupación de UCI, que históricamente era de un 85 %, llegó a estar por encima del 90 % en el peor momento del ciclo epidemiológico. Hoy la ocupación es del 73 %. Y las remisiones a través del Centro de Regulación de Urgencias, que llegaron a ser de 29 por día, están en 9 diarias. Las condiciones están dadas para bajar a la categoría de alerta amarilla”, explicó el alcalde Jaime Pumarejo.