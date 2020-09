Avianca presentó reposición contra medida que frenó el crédito que el Gobierno le haría

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Por medio de un comunicado la aerolínea Avianca Holdings S.A, interpuso recurso de reposición y apelación contra la medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que frenó el crédito que el Gobierno le haría por US$370 millones.



La compañía explicó que al no otorgar el crédito desde el Fome se pone en riesgo la conectividad y operación aérea de Colombia y la conexión regional.



Además, según la empresa, estarían en riesgo un promedio de 123.000 empleos anuales que genera la compañía, 3,19% del Producto Interno Bruto del país y el recaudo de US$1.300 millones en impuestos para Colombia.

Puede leer: Corte remitió a la Fiscalía la indagación contra Uribe por masacres del Aro y La Granja

"Si la medida cautelar se mantiene y se prohíbe al Gobierno Nacional desembolsar el crédito una vez este sea aprobado y celebrado (lo cual debe ocurrir dentro de las próximas dos a tres semanas) se afectaría toda la estructura de financiación DIP, Avianca dejaría de recibir recursos frescos y sufriría una reducción aún mayor de sus niveles de liquidez, lo cual haría inviable su operación",señaló el documento.



La aerolínea recalcó que para otorgar el crédito, el Gobierno pidió invertir todos los recursos desembolsados y mantener las oficinas principales de administración de Avianca en Colombia y el centro de operaciones en Bogotá.



En la comunicación manifestó que el recurso presentado se basó principalmente en cinco argumentos.



-El préstamo refiere condiciones económicas favorables para Colombia toda vez que la financiación incluye, entre otros, garantías sobre activos que según la aerolínea (con base en “valoraciones objetivas” de bancas de inversión) representan el doble de la financiación. Lo anterior sumado a que los intereses del crédito, de un mínimo de 11 % anualizados, en dólares, más comisiones, “son significativamente superiores al costo de fondeo soberano de Colombia”.



-La medida cautelar pone en riesgo la subsistencia de la compañía, así como la conectividad aérea del país. “Avianca dejaría de recibir recursos frescos y sufriría una reducción aun mayor de sus niveles de liquidez, lo cual haría inviable su operación”, dice la firma en la apelación.



-La decisión del Tribunal Administrativo representaría, en los próximos cinco años, una pérdida de 123.000 empleos en Colombia, al año; así como un golpe cercano a los $31 billones de la economía nacional (3,19 % del PIB nacional). Además, el recaudo de impuestos se vería seriamente afectado, según la aerolínea, pues a las arcas de Colombia no entrarían cerca de US$1.300 millones en ese mismo periodo.



-El cierre de Avianca causaría una grave afectación al interés público, pues se impactará negativamente buena parte de la reactivación económica del país, con particular afectación para sectores tan golpeados como el del turismo.



-En caso de que deba dejar de operar en Colombia por la falta del apoyo financiero oficial, sería imposible que otra aerolínea reemplacen la conectividad e impacto económico que produce la compañía.





Finalmente Avianca espera que una vez cuente con todos los elementos de juicio con los que no se contaba al momento de decretar la medida cautelar, el Tribunal concluya que la misma debe ser levantada de forma inmediata para evitar perjuicios irreversibles.

Cabe recordar que el pasado 11 de septiembre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que Colombia se abstuviera de realizar el desembolso del crédito aprobado a Avianca Holdings S- A. por valor de US$370 millones.