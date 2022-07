Autoridades de salud piden calma ante incremento de casos de viruela del mono en Colombia

El Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Salud enviaron un mensaje de tranquilidad tras haberse confirmado tres casos nuevos de la viruela símica en Bogotá, con lo que el total de casos en el país asciende a diez.



La directora general del INS, Martha Lucía Ospina, señaló que para la comunidad general el riesgo de transmisión es bajo, aunque hay que tener en cuenta cómo se da la transmisión para tomar las medidas de autocuidado y prevención.



“La viruela del mono no es una enfermedad nueva. A lo largo de los años han ocurrido brotes principalmente en África, en países endémicos, pero también han ocurrido brotes fuera de África como por ejemplo en Estados Unidos hace algunos años. La transmisión que se conocía era por contacto con animales, especialmente unos roedores que son reservorio natural de esta enfermedad, pero también se da en el contacto humano como estamos viendo en este último brote que se está dando en Europa y USA, de forma creciente”, dijo.



Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud confirmó que a los tres nuevos casos identificados en Bogotá el pasado martes se le suma uno más identificado la semana anterior, el cual corresponden a una persona que estaba en seguimiento, teniendo en cuenta que es contacto estrecho de uno de los casos identificados semanas atrás.



Por ahora, de los 10 casos registrados en el país (nueve en Bogotá y uno en Medellín, todos son de sexo masculino), cinco ya terminaron su seguimiento con recuperación completa y en sus contactos no se generaron nuevos casos; los otros cinco continúan en seguimiento junto con sus contactos.



“¿Qué se debe hacer en este momento? Se debe mantener la calma y recordar los síntomas, consultando la información disponible en nuestra página web y redes sociales. Bogotá no baja la guardia, seguimos manteniendo la vigilancia en salud pública para este evento y otros eventos en salud”, afirmó la secretaria Distrital de Salud (E), Iliana Curiel.



La funcionaria recordó algunos factores de riesgo como el antecedente de viaje sobre todo a países de Europa y Estados Unidos, sitios en donde hoy hay brotes de viruela símica, así como la asistencia a eventos masivos o el contacto con una persona que presente los síntomas de esta enfermedad.



Además, informó que las manifestaciones de la viruela símica pueden incluir fiebre (no en todos los casos), dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea o lesiones que pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas de líquido transparente o amarillento, que luego forma costras que se secan y caen.



Las lesiones en una persona pueden variar, desde las que afectan la cara, extremidades, plantas de los pies y palmas de las manos. Pero también se pueden encontrar en la boca y ojos, o como en este último brote también pueden darse lesiones en el área genital y perianal.