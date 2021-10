Armando Benedetti anuncia que no volverá a aspirar al Senado

El senador Armando Benedetti anunció este miércoles, a través de sus redes sociales, que no volverá a aspirar al Congreso de la República.



Benedetti, quien ha estado en el Senado desde 2002, aseguró que a pesar de su decisión, sí seguirá apoyando al precandidato Gustavo Petro y la coalición política 'Pacto Histórico'.



"He decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico", escribió en su cuenta de Twitter.



Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico y mi posición en la campaña la escogerá @petrogustavo. — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 27, 2021



​El anuncio llega luego de que el actual Senador se ha visto involucrado en diferentes episodios judiciales, siendo los más recientes las investigaciones que enfrenta en la sala de instrucciones de la Corte Suprema y la ocupación por parte de la Fiscalía General de un apartamento que está a su nombre.



El hecho fue dado a conocer por el mismo Congresista, quien manifestó que "la Fiscalía acaba de tomar una decisión sospechosa, desmedida e ilegal de extinción de dominio contra el apartamento de Altos del Retiro por hechos acaecidos mucho antes de ser propietario. ¿cómo puedo parar esta vulgar persecución? No tengo garantías".



Armando Benedetti fue miembro y senador por el partido de 'la U' desde el 2002, del cual se separó hace algunos meses para unirse al Pacto Histórico, una coalición de movimientos políticos de izquierda que busca ganar las elecciones presidenciales de 2022.