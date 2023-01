Armada de Colombia rescata a dominicano que estuvo 24 días a la deriva en el mar Caribe

La Armada de Colombia rescató a un ciudadano dominicano que llevaba 24 días en un pequeño bote que quedó a la deriva en el mar Caribe. La institución naval recibió el reporte de un velero que tenía la palabra ‘help’.



Desde el aire, la autoridad marítima logró ubicar el velero y localizar al hombre de 47 años identificado como Elvis Francois, que estaba a la deriva desde diciembre.



Según relató el extranjero, se encontraba en la isla Saint Maarten en las Antillas Holandesas realizando el mantenimiento de veleros, pero condiciones metereológicas adversas lo arrastraron a mar abierto.



“Quedé a la deriva, llamé a mis compañeros, ellos intentaron contactarme, pero perdí la señal, no había nada más que pudiera hacer que sentarme y esperar”, contó el dominicano sobre la angustiosa experiencia que vivió.

#LoÚltimo🚨@ArmadaColombia de manera combinada con @SENANPanama, en articulación @Dimarcolombia y gremio marítimo rescató a un extranjero a 120 millas náuticas al noroeste #PuertoBolívar (La Guajira), el cual habría estado a la deriva por cerca de 24 días en aguas del mar Caribe. pic.twitter.com/i7hALtlgIq — Fuerza Naval del Caribe (@FNC_ArmadaCol) January 18, 2023



Sus esfuerzos para maniobrar la embarcación y los equipos a bordo no dieron resultados, lo que lo llevó, en una acción desesperada, a marcar a lo largo del casco la palabra ‘help’.



Además, reveló que durante este tiempo no tenía comida y logró mantenerse con vida con "una salsa de tomate, polvo de ajo y un caldo de maggie”. “Lo combiné y eso me dio para sobrevivir 24 días en el mar”, aseguró el extranjero.



Elvis Francois fue rescatado a 120 millas náuticas (unos 222 kilómetros) al noroeste de Puerto Bolívar, en el departamento de La Guajira.



Integrantes de la Armada de Colombia le brindaron atención médica y acompañaron su entrega a Migración Colombia para el inicio de los procedimientos correspondientes para el retorno a su país de origen.