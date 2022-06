Archivan investigación en contra del presidente Duque por participación en política

No prosperó en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia que por participación en política se le había instaurado al presidente de la República, Iván Duque, en julio de 2021.



La demanda buscaba que al jefe del Estado se le llevara este proceso porque habría incurrido en participar en política porque hizo referencia, en varias entrevistas a medios, sobre los entonces precandidatos que tenía el partido Centro Democrático, al cual él pertenece.



Para el ponente y representante investigador, Óscar Villamizar, no toda manifestación que hagan los funcionarios públicos puedan ser catalogados como políticos o electorales



Según el representante, “los reproches que se hagan a esas manifestaciones deben estar circunscritos a los supuestos de hecho previstos en las normas penales y disciplinarias aludidas con anterioridad, lo anterior para no reprimir injustificadamente los derechos políticos de los funcionarios públicos. Por lo dicho, este Despacho no encuentra mérito para continuar las actuaciones tendientes a abrir una investigación disciplinaria formal, debido a su absoluta inconcreción e imprecisión".



Aunque el caso fue archivado por amplia mayoría, el representante a la Cámara, Mauricio Toro (Alianza Verde), sostuvo que fue un “absurdo que hayan archivado la investigación, sin siquiera haber citado al denunciante a una ampliación y ratificación de la denuncia, pero adicionalmente sin siquiera haber ordenado pruebas de ningún tipo. Pero además, el representante investigador, presidente de la comisión, que se autodesignó el expediente, pues hace parte del partido del presidente Duque, por lo que debería haber estado impedido".