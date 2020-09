Juan Felipe Delgado Rodriguez

Analistas consideran que no hay protección ante riesgo de contagio en el trabajo

Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) reportaron en junio 2035 personas con enfermedades profesionales, 1370 trabajadores más que en el mismo mes del año pasado, lo que representa un 206,02 %.



Analistas coinciden en que, pese a los riesgos de contagio de coronavirus en el trabajo (reconocido por los médicos como una enfermedad laboral), los trabajadores colombianos no están cobijados al respecto.



“Desafortunadamente, la regulación sobre estos temas quedó incompleta ya que cuando hay incapacidad de origen laboral con diagnósticos de Covid que sean asintomáticos no hay prescripción de incapacidad para que la reconozca la ARL”, señala el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo.

"Hay una regulación que es la de Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible en la que se establece qué pasa cuando hay un diagnóstico de Covid: puede haber incapacidad si hay síntomas, pero si no los hay, no existe la incapacidad", añadió.



El consultor social y económico, docente de la Universidad EAN, Jorge Munévar, considera que, a largo plazo, muchos de los trabajadores contagiados en ejercicio de sus labores quedarán irremediablemente expuestos a las secuelas que deje el virus en sus cuerpos.



"El contagio sigue siendo un riesgo laboral muy alto desde el punto de vista de que no todos asimilan la enfermedad de la misma forma, teniendo en cuenta las condiciones de su sistema inmunológico”, señaló.