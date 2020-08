Álvaro Uribe no avaló irregularidades de testigo: Granados, abogado del expresidente

Alejandro Cabra Hernandez

Mientras la Corte Suprema continúa aún en el debate acerca de si dicta o no medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, una nueva controversia en torno al caso surgió entre el periodista Daniel Coronell, que ha revelado información clave sobre la investigación, y el abogado del ex mandatario, Jaime Granados.



En su columna de este domingo en su página losdanieles.com, Coronell analiza las pruebas que tiene en sus manos la Corte Suprema para tomar la decisión.



En especial, se centra en el caso de Carlos Enrique Vélez, un paramilitar que en un primer momento atestiguó a favor de Uribe, pero que posteriormente se retractó y afirmó que había recibido sobornos de parte de uno de los abogados de Uribe, Diego Cadena, para hablar a su favor.



Según Coronell, un audio en poder de la Corte muestra que el expresidente sí sabía que Cadena había redactado una carta atribuida a Vélez y no le había hecho ningún reclamo a su abogado a pesar de que esa situación constituía una irregularidad.



En su interrogatorio ante la Corte, Uribe dijo que cuando se enteró del hecho, mucho tiempo después de ocurrido, le dijo a Cadena: "¿Cómo hiciste eso, Diego?, yo no autorizo eso, si él no sabe escribir, que escriba alguien por él en la cárcel".



El abogado de Uribe, Jaime Granados, replicó la columna de Coronell, a quien sin mencionarlo llama un "bloguero obsesionado", asegurando que la supuesta contradicción que vio el periodista nunca existió.



"Lo que está plenamente acreditado es que Carlos Enrique Vélez suscribió una carta el 18 de julio de 2017, siendo informado el presidente Uribe solo hasta el día 2 de junio de 2018, es decir, 11 meses después, que la misma, a pesar de haber sido firmada por el testigo, fue redactada por el abogado Diego Cadena", afirmó Granados en un comunicado.



Granados también asegura que Vélez había declarado en favor de Uribe siete meses antes de haber tenido contacto con el abogado Cadena.



Este lunes, un juez decidirá si le dicta medida de aseguramiento al abogado Cadena, como se lo pidió la Fiscalía, y el jueves, la Corte Suprema continuará con el estudio de la misma medida en el caso del expresidente Uribe.