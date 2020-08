Dos años del gobierno de Iván Duque: 24 momentos claves de su Presidencia

Erika Mantilla

Diversos episodios han marcado el paso del Mandatario colombiano por la Casa de Nariño, desde su primera gira por el exterior hasta el confinamiento nacional y demás acciones para frenar el avance de la pandemia y sus consecuencias. Recorrido.

1. Posesión y primer discurso



Entre fuertes vientos y lluvias intermitentes, el 7 de agosto de 2018, en la Plaza de Bolívar, Iván Duque Márquez se posesionó como el presidente número 60 de Colombia.



Lo hizo ante el Congreso en pleno y con la presencia de 10 jefes de Estado y delegaciones de 17 naciones.



Durante una hora pronunció su discurso en el que llamó al país a hacer un gran pacto para la legalidad, la equidad y el emprendimiento, para construir el futuro de Colombia.



“No dejemos que el odio interfiera en este propósito, no dejemos que nada nos distraiga del camino de la unión. No más divisiones de izquierda y derecha, somos Colombia; no más falsas divisiones entre neoliberales y socialistas, somos Colombia; no más divisiones entre ismos, somos Colombia”, enfatizó.



2. Primer Taller Construyendo País

​

El sábado 11 de agosto de 2018, casi una semana después de su posesión, el presidente Duque realizó el primer Taller Construyendo País, que tuvo lugar en el Coliseo de Ferias y Exposiciones de Girardot, Cundinamarca, ante miles de ciudadanos.



Estos eventos buscaban establecer un diálogo directo del Ejecutivo con las diversas regiones, “escuchando sus realidades” y proponiendo soluciones con políticas públicas.



Una semana después, el 18 de agosto, se realizó el primer taller en el Valle del Cauca, en el municipio de La Unión.



3. Primer viaje internacional



El Mandatario colombiano realizó su primera salida internacional como jefe de Estado el 14 de agosto de 2018, en Asunción, Paraguay, donde asistió a la posesión de Mario Abdo Benítez como presidente de ese país. El viaje solo tardó medio día, pero alcanzó a reunirse con varios de jefes de Estado.



Pero antes de posesionarse, Duque realizó su primera gira internacional, visitó Estados Unidos y España. En Washington se reunió, entre otros funcionarios, con el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, y con el vicepresidente Mike Pence.



En Madrid se entrevistó con el rey Felipe VI (a quien le llevó saludos de parte del expresidente Álvaro Uribe, lo que generó muchos comentarios en Colombia) y con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.



4. Colombia se retira de Unasur

​

“Quiero informarles a los colombianos que el día de hoy, por instrucciones precisas, el señor Canciller de la República envió a Unasur la carta donde nosotros denunciamos el tratado constitutivo de esa entidad y en seis meses se hará efectivo el retiro de Colombia de esa organización”. Con estas palabras, el 27 de agosto de 2018, el Jefe de Estado anunció la salida de Colombia del organismo de integración suramericano.



El retiro de esa organización había sido una de las promesas de campaña de Duque, al señalar que el ente multilateral había sido cómplice de la dictadura en Venezuela.



El 22 de marzo de 2019, por iniciativa del Presidente de Colombia y de su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, se creó Prosur, con la idea de renovar la integración suramericana.



5. El Presidente visita un ETCR y dialoga con excombatientes



El 12 de octubre de 2018, el Jefe de Estado visitó por primera vez un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR. Llegó hasta Pondores, en La Guajira, uno de los lugares donde los reincorporados de las Farc hacen su transición hacia la legalidad.



En ese encuentro, los exguerrilleros le manifestaron al nuevo Mandatario sus preocupaciones, en especial las relacionadas con la falta de recursos para su reinserción. Duque les contestó: “Vamos a cumplirles a los que genuinamente están realizando su proceso de reincorporación con verdad y no repetición”.



Esta visita se dio después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovara su respaldo al proceso de paz y alentara al nuevo Gobierno a avanzar en la implementación de los Acuerdos.



6. Guacho’, dado de baja



“A alias Guacho se le acabó la guachafita”, dijo el presidente Duque en la noche del 21 de diciembre de 2018 para confirmar la muerte de Walter Patricio Arizala, el disidente de las extintas Farc más buscado en el país, tras un enfrentamiento con miembros de las Fuerzas Militares en la zona selvática de Nariño.



Desde allí, ‘Guacho’ ejercía como jefe de la disidencia Óliver Sinisterra y había sido responsable del secuestro y asesinato de tres personas que hacían parte de un equipo periodístico de Ecuador. Duque aprovechó para reafirmar que su Gobierno será implacable ante aquellos que incumplan el Acuerdo de Paz.

Lea además:

7. Grupo de Lima desconoce mandato de Maduro y apoya a Guaidó



Luego de una reunión que se celebró en la capital del Perú, el Grupo de Lima, integrado por catorce países, señaló que no reconocería el segundo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, que inició el 10 de enero de 2019. Previo a la reunión de los cancilleres, el presidente Iván Duque había pedido una decisión “clara y contundente” de ese organismo ante la situación en el vecino país.



El 23 de enero, cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela, el Grupo de Lima, liderado por Colombia, lo reconoció como mandatario legítimo.



8. Atentado del ELN y fin de las negociaciones

​

A las 9:30 de la mañana del 17 de enero de 2019, un carro bomba estalló en la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, ocasionando la muerte de 22 cadetes y dejando 89 heridos, lo que generó una ola de indignación el país.



Pocas horas después, se hizo público el nombre del autor material del atentado: José Aldemar Rojas, quien se inmoló en un campero Nissan Patrol, que llevaba 80 kilos de pentolita.



Al día siguiente, el Gobierno atribuyó la responsabilidad del ataque al ELN. Hecho por el que inmediatamente rompió los diálogos que se adelantaban en Cuba con esa guerrilla y reactivó las órdenes de captura contra varios de sus miembros.



9. Aprueban Ley de Financiamiento

​

El 19 de diciembre de 2018 fue aprobada en el Congreso de la República la Ley de Financiamiento, con la cual el Gobierno Nacional buscaba financiar parte del Presupuesto General de la Nación.



Sin embargo, en octubre del año siguiente la Corte Constitucional la declaró contraria a la Carta Magna, argumentando errores en su trámite legislativo.



El 18 de diciembre de ese año, la plenaria del Senado aprobó la Ley de Crecimiento Económico, que reemplazó la primera reforma tributaria presentada por el Ejecutivo.



En ese documento se incluyó el paquete social con el que se estableció la implementación de tres días sin IVA en el país, la devolución de este impuesto para el 20 % de la población de bajos recursos económicos y los beneficios tributarios para las empresas que empleen a personas entre los 18 y los 28 años de edad.



10. Primer encuentro con Donald Trump

​

El Presidente de Colombia se reunió por primera vez con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 13 de febrero de 2019, en la Casa Blanca. Según el Mandatario colombiano, fue una gran oportunidad para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.



En una declaración conjunta dijeron que las dos naciones estaban comprometidas a adoptar medidas para resolver la crisis democrática y humanitaria de Venezuela. Trump reiteró que la opción militar seguía sobre la mesa y señaló que tenía “un plan B, C y D” en caso de que Nicolás Maduro no abandonara el poder.



Al mes siguiente, el Gobernante estadounidense declaró que Iván Duque “es un buen tipo”, pero “hay más drogas que salen de Colombia que antes que él fuese presidente. Así que no ha hecho nada por nosotros”.



11. Entrega de ayuda humanitaria a Venezuela en la frontera



Como un día clave para debilitar el poder de Nicolás Maduro en Venezuela fue previsto el 23 de febrero de 2019 (un mes después de la posesión del presidente interino), cuando Juan Guaidó, con el apoyo de los gobiernos colombiano y de EE. UU., entre otros, intentó ingresar por la frontera ayuda humanitaria que contenía medicamentos y alimentos para cerca de 300.000 habitantes del vecino país.



Pero el intento de entrega, que se esperaba ocurriera de manera pacífica, generó intensos choques entre las Fuerzas Armadas venezolanas y manifestantes, lo que frustró la promesa de Guaidó. Hoy, el Gobierno de Colombia sigue manteniendo su apoyo irrestricto al Mandatario interino.



12. Las objeciones a la JEP



En su alocución presidencial del 10 de marzo de 2019, Iván Duque hizo un anuncio que muchos esperaban y otros temían: aplicaría la facultad de objetar parcialmente, por inconveniencia, la Ley Estatutaria de la JEP.

Vetó seis artículos de los 159 que conforman esa norma. Por lo tanto, la Ley debía volver al Congreso para que este determinara si avalaba o no las objeciones.



En la Cámara de Representantes la propuesta se votó rápidamente y se hundió, pero en el Senado se generó confusión: para algunos las objeciones se cayeron porque la votación quedó 47 a favor de hundirlas y 34 en contra, pero otros afirmaban que los 47 no alcanzaban a ser mayoría absoluta.



Así, la decisión pasó a las manos de la Corte Constitucional, que finalmente dejó sin piso las objeciones a la Estatutaria de la JEP, al considerar que los votos que se dieron en el Senado sí conformaron una mayoría, y le pidió al Presidente que promulgara la ley, lo que ocurrió el 6 de junio de 2019.

13. La fuga de ‘Santrich’



El 30 de junio de 2019, la Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que el exguerrillero Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, abandonó su esquema de seguridad en La Paz, Cesar, y que su paradero era desconocido.



Poco después se dijo que el también congresista por el Partido Farc habría cruzado la frontera y se encontraría en Venezuela, donde se reunió con alias Iván Márquez, también disidente del Acuerdo de Paz.



En agosto siguiente se publicó un video en el que aparecen ‘Márquez’, ‘Santrich’, ‘El Paisa’ y otros líderes de las extintas Farc anunciando la creación de una nueva guerrilla “para luchar por la paz traicionada”.



14. Listo el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

​

En las últimas horas del 2 de mayo de 2019, el Congreso de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la equidad, que había sido presentado por el Gobierno de Iván Duque en febrero de ese año, calculando su valor en $1.100 billones.



Del proyecto inicial fueron eliminados los artículos que tenían que ver con reformas a las pensiones y se incluyó un parágrafo que obligaba a la Administración central a respetar los acuerdos logrados con los indígenas, que contemplan inversiones por $800.000 millones. El Presidente sancionó la ley el 25 de mayo siguiente.



15. El paro nacional

​

El paro nacional realizado el 21 de noviembre de 2018, que se prevía como uno de los más importantes de los últimos tiempos en Colombia, fue convocado por sindicatos, indígenas, artistas, universitarios y ciudadanos, apoyados por sectores de oposición al gobierno de Iván Duque.



Entre los motivos de la protesta estaban las reformas pensional, laboral, tributaria, que según los protestantes se preparaban desde el Ejecutivo, así como la corrupción, el asesinato de líderes sociales y los incumplimientos en la implementación de la paz, entre otros.



En varias zonas del país las protestas de ese día fueron multitudinarias, pero algunas se tornaron violentas y dieron lugar a actos vandálicos, que se repitieron en nuevas manifestaciones, que con el paso de los días perdieron fuerza.



16. La Gran Conversación Nacional

​

Luego del 21N, el Presidente convocó al país a la Gran Conversación Nacional, con la que pretendía escuchar a los diversos sectores y definir una agenda para superar las dificultades que afrontaba la Patria.



El diálogo ciudadano estaba planeado para desarrollarse hasta el 15 de marzo de este año, pero con la llegada del coronavirus a Colombia la iniciativa se detuvo, quedando pendiente por conocerse los informes finales de las diferentes mesas de trabajo que se convocaron, como la de Paz, la de Educación, la de Asuntos Económicos y la de Jóvenes.





17. Segundo encuentro con Trump

​

El Mandatario colombiano se reunió por segunda vez con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el 2 de marzo de este año.



Durante el encuentro, Duque pidió sanciones más fuertes contra el régimen de Nicolás Maduro, mientras que el Jefe de Estado estadounidense instó a Colombia a que reanudara la aspersión aérea de los cultivos ilícitos. “Van a tener que fumigar; si no fumigan, no se van a deshacer de ellos”, dijo Trump sobre los carteles de droga.



18. El escándalo de la ‘Ñeñepolítica’



A principios de marzo se conocieron interceptaciones telefónicas al fallecido señalado narcotraficante José Guillermo Hernández, conocido como el ‘Ñeñe’ Hernández, en las que habla de la supuesta entrega de dineros para la compra de votos para la campaña del hoy presidente Iván Duque.



Los primeros audios vincularon a María Claudia Daza, entonces asesora del hoy senador Álvaro Uribe, y a Nubia Stella Martínez, directora del Partido Centro Democrático, pero luego se conocieron otros que incluso ameritaron una indagación a la campaña del entonces candidato Gustavo Petro.



El caso está siendo investigado por la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación en la Cámara de Representantes.

19. El país entró en cuarentena

​

Como una medida contundente para enfrentar la pandemia, que empezaba a tomarse el país, el Gobierno Nacional decretó un aislamiento obligatorio que empezó a regir el 24 de marzo. Inicialmente estaba previsto que terminaría el 13 de abril pero, dado el avance del covid, desde entonces el Presidente ha ido extendiendo la cuarentena.



Sin embargo, se han ido aumentando las excepciones y abierto algunos sectores de la economía, sobre todo en las zonas menos afectadas.



20. Prevención y Acción: Duque en televisión

​

Desde que se conoció el primer caso de Covid-19 en Colombia, el pasado 6 de marzo, el presidente Duque concibió una manera sencilla de contarles a los colombianos lo que estaba pasando con el virus en el país.



Así inició ‘Prevención y acción’, el programa de televisión que desde entonces se ha transmitido casi todos los días a las 6 de la tarde por los canales nacionales. La primera transmisión se hizo el 12 de marzo. Se emite desde el Palacio de Nariño.



21. Declaratoria de Emergencia Económica

​

Con la escalada del número de contagios por el coronavirus (en 12 días se habían presentado 75 positivos), el 17 de marzo el Ejecutivo anunció la adopción del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por término de 30 días.



En el marco de esa declaración, el Presidente dictó varios decretos con fuerza de ley destinados a conjurar la crisis y a impedir la extensión de los efectos de la pandemia. El 6 de mayo, Duque decretó una nueva Emergencia Económica que irá hasta el 31 de agosto.



22. El Día sin IVA

​

Con la idea de promover la reactivación del comercio en el país, el Gobierno Nacional decretó tres días sin IVA, que se realizarían el 19 de junio, 3 de julio y el 19 de julio de 2020.



En la primera jornada las aglomeraciones y los desórdenes aumentaron el riesgo de contagios, pero el balance en materia económica superó las expectativas. Tras el debate nacional y con lecciones aprendidas, el segundo día se llevó a cabo de forma más tranquila y sin tanto éxito.



La tercera jornada fue aplazada de manera indefinida pero se podría realizar en septiembre.



23. Entrega de respiradores

​

El 11 de julio el presidente Duque visitó la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali para entregarle cien respiradores al Valle del Cauca, con lo que se aumentó la capacidad de varios hospitales del departamento para atender el llamado pico de la pandemia.



24. Luz verde a la cadena perpetua para violadores de niños



El pasado 22 de julio, el Jefe de Estado promulgó el Acto Legislativo que modificó el Artículo 34 de la Constitución Política que prohibía la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores en el país, con lo que Duque convirtió en realidad una de las banderas de su campaña presidencial.



La iniciativa había sido aprobada el 18 de junio por el Senado de la República.