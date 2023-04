Alpina no terminará operaciones en el Cauca y la planta sigue funcionando con normalidad

En la última semana el departamento al sur occidente del país ha enfrentado desafíos económicos, sociales y de transporte. El derrumbe en la vía Panamericana, los problemas en orden público y ahora posible consecuencias económicas serían solo algunos de esos puntos.



Santander de Quilichao, en el norte del departamento, fue el epicentro de una reunión entre las autoridades correspondientes para discutir sobre la seguridad que escasea en Cauca.



Varios municipios son los que aparecen en las 17 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo por cuenta de la presencia de grupos criminales en el departamento.



Casi finalizando la semana, Ana Fernanda Muñoz, directora de la Cámara de Comercio de Cauca, afirmó que Alpina habría cerrado su planta de procesamiento lácteo de Caloto, en ese departamento. "Nos informan que se queda solo con la planta de jugos. Y es una situación muy compleja y muy grave, porque son 218 empleados, 218 familias, que hoy se quedan sin ingresos", dijo.



La reacción de la empresa de alimentos fue inmediata, y a través de un comunicado afirmaron que se mantiene con su planta en operación en esa zona del Cauca y que lo que hizo fue trasladar algunas líneas de operación. Exponen que no cierran en Caloto ni mucho menos se van del departamento.



“Alpina no cerrará su planta en Cauca y mantendrá la recolección de leche en el departamento. Hubo ajuste en la operación y traslado de líneas por lo que a los colaboradores de estas líneas que se trasladan se les ofreció la reubicación en otras plantas y sedes, permanecer en la línea que continuará operando en la planta y acuerdos económicos según lo previsto en la ley”, escribieron en el comunicado.



Y es que el departamento no es ningún 'cero a la izquierda'. Según la última información del Dane, Cauca aporta 1,8% del PIB nacional. Esto con cifras preliminares de 2022 sería US$6.000 millones.



Entre los sectores clave del departamento está la fabricación de productos metalurgicos y los servicios de construcción, además de la producción y procesamiento de diferentes tipos de alimentos.



Muñoz insistió que la preocupación es grande, pues Alpina es uno de los tres responsables de la compra de la producción láctea del departamento. Las razones, agregó, estarían relacionadas con el paro nacional de 2021 y derrumbe en la vía Panamericana de Rosas, por donde pasaba 50% del producto. "Alpina ya venía bajando la compra hace varias semanas al departamento, por lo que considero que fue una decisión que tuvo mucho estudio. De allí que nosotros propongamos el fortalecimiento de la planta de transformación láctea, que nos protegería de este tipo de inconvenientes", sentenció.



Esto lo confirmó el Comité de Ganaderos del departamento, los que también se pronunciaron y afirmaron que ellos ya se han venido preparando con los afiliados porque desde hace algún tiempo, Alpina decidió quitar unas bonificaciones, lo que redujo el precio de compra de la leche, siendo perjudicial para los ganaderos.



"Alpina quitó las bonificaciones voluntarias a las personas que le venden a dicha empresa. Esto generó una disminución en el precio de entre $200 y $650 por litro para los ganaderos”, dijo Hernán Garcés, director del Comité de Ganaderos del Cauca.



Alpina insistió en su comunicado que "estas decisiones tienen como fin adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, la empresa continúa sus operaciones del día a día con normalidad, garantizando su promesa de valor a consumidores de seguir llevando diferentes opciones alimenticias a todos los rincones del país".



También en el norte de Cauca, según Óscar Mora, alto ejecutivo del ingenio ubicado en Guachené, hace poco más de 570 empleados del Ingenio La Cabaña perdieron su empleo directo. "Todo esto pasa cuando perdemos 2.100 hectáreas de caña. Yo sí quiero saber quiénes son los que están detrás de eso".



Los trabajos informales, agregó, llegaría a ser cerca de 1.000 contratistas.