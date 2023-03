Alistan protestas por Centro Cultural de Jorge Eliecer Gaitán que se convirtió en un 'Elefante Blanco'

En Colombia se ha hecho común que se inicien obras públicas y por diversas razones, en especial por el robo de los recursos, no se terminen y de ahí que se les denomine 'elefantes blancos', uno de esos lugares y que sin duda alguna es el más viejo que tiene el país está en corazón de Bogotá, en uno de los barrios más antiguos, Teusaquillo, en donde se empezó a construir ya hace casi 50 años, en 1975, el Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, esto como un reconocimiento a la labor cultural y política que representó para el país el gran pensador y líder liberal.



El centro se ideó como un lugar que incluía la casa del líder político asesinado en 1948, que se conservaba como museo, además de una moderna construcción en donde estaría dedica al estudio de su memoria, incluso hay una obra del gran maestro Rogelio Salmona, en un proyecto porque por primera vez había una obra que relacionaba patios por los vértices y techos recorribles, temas que surgen de reflexiones sobre la arquitectura precolombina y colonial americana, y que desarrollaría en proyectos posteriores.



Sin embargo por falta de presupuesto, malos manejos administrativos y la falta de atención de todos los gobiernos que desde 1975 han pasado, es que esta obra no se llegó a terminar para rendirle homenaje a la memoria del gran caudillo.



Es por eso que este próximo 9 de abril, se realizará una protesta al gobierno nacional y de Bogotá, para reclamar por qué no han culminado la obra, la jornada de protesta está en cabeza del vocero de la movilización, Carlos Garay, quien lidera un grupo de gaitanistas.

Así luce actualmente este espacio dedicado a la cultura. Foto: Colprensa



Garay resaltó que esta será una protesta silenciosa, con la cual solicitarán al gobierno local y nacional para que se termine la construcción del centro cultural que se encuentra en unas condiciones deplorables e injustas.



“Le vamos a exigir al Gobierno que termine esta obra que está inconclusa y abandonada, es deprimente ante la opinión pública, nacional e internacional. Nos acordamos cuando vino el presidente de Chile, Salvador Allende y desde esa época se está proyectando este centro cultural para expandir el pensamiento político de Gaitán”, indicó.



Para Garay, la obra está inconclusa por “la falta de voluntad política de los gobiernos y el egoísmo, por lo que representaba Gaitán ante la opinión pública”.